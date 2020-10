Lights Off: Das erste iPhone-Spiel erreicht Mac und iPad

Mit dem Jailbreak-Download Lights Off platzierte der Entwickler Steven Troughton-Smith seinerzeit das erste Spiel auf dem iPhone – lange bevor Apple die Installation von Drittanbieter-Anwendungen überhaupt in Betracht zu und deutlich vor dem offiziellen Start des App Stores 2008.

Jetzt, 13 Jahre später, steht Lights Off in Version 2.0 als Gratis-Download für Mac, iPhone und iPad bereits und bietet sich generalüberholt für den simplen Zeitvertreib im Büro an.

Der Universal-Download kann kostenlos gespielt werde, bietet allerdings einen In-App-Kauf der zusätzliche Spiele-Modi, Themes und Level freischaltet. Bestandskunden früherer Lights Off-Versionen können ihre Einkäufe in den App-Einstellungen wiederherstellen und bekommen das Upgrade auf Version 2.0 so gratis angeboten.

Auf ifun.de haben wir am 14. August 2007 über das erste iPhone-Spiel überhaupt geschrieben und das selbe Demo-Video eingebettet, das nun auch unter diesem Eintrag begutachtet werden kann.