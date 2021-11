Don’t Look Up: Prime, Pixar und Netflix trailern Highlights

Kurz vor den mit brachialer Geschwindigkeit herannahenden Weihnachtstagen haben mehrere Streaming-Anbieter und Film-Studios neue Trailer ausgegeben, die auf anstehende Highlights während der Feiertage hinweisen sollen. Auch Netflix und Prime Video bereiten sich auf die Freigabe neue Streaming-Blockbuster vor.

Don’t Look Up | Netflix

Genau an Weihnachten, also am 24. Dezember, wird der Video-Streaming-Dienst Netflix seine Film-Produktion „Don’t Look Up“ ausstrahlen, die nicht nur mit Leonardo DiCaprio und Timothée Chalamet besetzt ist, sondern auch Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Ariana Grande, Ron Perlman und Jonah Hill in ihren Credits anführt.

In „Don’t Look Up“ müssen zwei Astronomen die Menschheit vor einem herannahenden Kometen warnen, der die Erde zerstören könnte. Ein Cocktail aus klassischem Katastrophen-Genre, Medien- und Gesellschaftskritik.

Fraggle Rock: Back to the Rock | Apple TV+

Apple kontert mit dem neuen Trailer der auf Kinder ausgerichteten Fraggle Rock-Serie. Diese wird im Januar starten und das 1983 etablierte Puppen-Format von Jim Henson regelmäßig in das Programm von Apple TV+ bringen.

Spider-Man: No Way Home | Sony

Sony gewährt einen ersten Blick auf die Spider-Man-Neuauflage „No Way Home“, die ab Mitte Dezember in die Kinos kommen soll und Tom Holland als Peter Parker auftreten lässt. Ebenfalls mit dabei: Benedict Cumberbatch als Doctor Strange.

Turning Red | Pixar

Erst im März 2022 steht mit „Turning Red“ der nächste Animationsfilm von Disneys Pixar auf dem Programm. Im Mittelpunkt der Teenager-Komödie, die 13-jährige Mei Lee.

Encounter | Prime Video

Amazons Streaming-Dienst Prime Video wird seinen Science-Fiction-Film Encounter ab dem 10. Dezember streamen. Bereits ab dem 3. Dezember soll der Film in ausgewählten Kinos anlaufen.