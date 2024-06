Neu bei Netflix: Das kommt im Juli 2024

Hier kommt unser Überblick mit den neu ab Juli auf Netflix verfügbaren Serien und Filmen. Viel Wirbel wird ja bereits im Vorfeld um die deutsche Produktion „Spieleabend“ mit Janina Uhse und Dennis Mojen gemacht. Vom 12. Juli an könnt ihr selbst urteilen, ob die hohen Erwartungen an die Liebeskomödie gerechtfertigt sind. Darüber hinaus kehrt Eddie Murphy in„Beverly Hills Cop: Axel F“ bereits am 3. Juli in der Rolle des Detektivs Axel Foley zurück und am 25. Juli läuft die zweite Staffel der Spionageserie „Kleo“ auf Netflix an.

Wenn ihr ein älteres Modell von Apple TV in Verwendung habt, sei an dieser Stelle nochmal daran erinnert, dass Netflix zum 31. Juli die Unterstützung für die Generationen 2 und 3 der Set-Top-Box streicht.

Die neuen Serien im Juli 2024

2. Juli

Sprint – In dieser Sportserie kämpfen Elitesprinter auf ihrem Weg, die schnellsten Menschen der Welt zu werden, mit dem Training, den Medien und ihrer erbarmungslosen Konkurrenz.

3. Juli

Love Is Blind: Brazil: Staffel 4 – In dieser Staffel entdecken Singles nach ihrer Verlobung oder Heirat neue romantische Perspektiven und schaffen tiefe Verbindungen, ohne sich zuvor gesehen zu haben.

4. Juli

Barbecue Showdown: Staffel 3 – Dieser köstliche Kochwettbewerb wartet mit neun Kandidaten auf, die in einem hitzigen Kampf um den Titel des nächsten Barbecue-Champions konkurrieren.

– Dieser köstliche Kochwettbewerb wartet mit neun Kandidaten auf, die in einem hitzigen Kampf um den Titel des nächsten Barbecue-Champions konkurrieren. Rhythm + Flow: Nouvelle École: Staffel 3 – Neue Jury, neue Regeln. Die berühmten Juroren SCH, SDM und Aya Nakamura rütteln die Show auf, um den neuen Superstar des französischen Rap zu krönen.

5. Juli

Verzweifelte Lügen – Aufgrund eines seltenen Phänomens wird eine Frau schwanger und erwartet Zwillinge von zwei Männern. Sie sucht Rückhalt bei ihrer Familie, bewahrt aber ihr Geheimnis.

9. Juli

The Boyfriend – Eine Gruppe Männer wohnt einen Monat lang unter demselben Dach und betreibt zusammen einen Kaffee-Truck. Dabei hofft jeder von ihnen, auf die große Liebe zu treffen.

10. Juli

Eva Lasting: Staffel 2 – Evas Rückkehr löst eine neue Runde von Schuldebatten, tiefgründigen Gesprächen, Dating-Dramen sowie magischen Momenten der Kameradschaft aus – und weckt Hoffnung bei Camilo.

– Evas Rückkehr löst eine neue Runde von Schuldebatten, tiefgründigen Gesprächen, Dating-Dramen sowie magischen Momenten der Kameradschaft aus – und weckt Hoffnung bei Camilo. Sugar Rush: The Baking Point: Staffel 2 – Auf die Plätze, fertig, rühren! Die Emotionen – und Kuchen – überschlagen sich, wenn sechs neue Teams die Jury im Kampf um den Sieg mit unglaublichen Kreationen beeindrucken.

– Auf die Plätze, fertig, rühren! Die Emotionen – und Kuchen – überschlagen sich, wenn sechs neue Teams die Jury im Kampf um den Sieg mit unglaublichen Kreationen beeindrucken. Receiver – Diese packende Sportserie begleitet die NFL-Receiver Deebo Samuel, George Kittle, Amon-Ra St. Brown, Davante Adams und Justin Jefferson durch die Saison 2023.

11. Juli

Vikings: Valhalla: Staffel 3 – Sieben Jahre sind vergangen. Harald will König von Norwegen werden, Leif sucht nach dem Goldenen Land und Freydis nach einem glücklichen Leben für ihr Volk.

– Sieben Jahre sind vergangen. Harald will König von Norwegen werden, Leif sucht nach dem Goldenen Land und Freydis nach einem glücklichen Leben für ihr Volk. Ein anderes Selbst: Staffel 2 – Ada, Sevgi und Leyla arbeiten weiter ihre familiären Traumata auf. Im Küstenstädtchen Ayvalık treffen sie wichtige Entscheidungen, um neue Wege im Leben zu gehen.

12. Juli

Exploding Kittens – Es ist der ultimative Kampf zwischen Gut und Böse, als Gott und sein Erzfeind, die Brut Satans, auf die Erde geschickt werden, um bei den Menschen zu leben – als sprechende Katzen.

17. Juli

Die grünen Handschuhe: Staffel 2 – Die grünen Handschuhe sind auf der Flucht. Als sich jedoch einer ihrer Söhne mit einem berüchtigten Verbrecher anlegt, müssen sie wieder auftauchen und es kommt zum Showdown.

18. Juli

Cobra Kai: Staffel 6 – Teil 1 – Das globale Turnier rückt näher und Daniel und Johnny arbeiten an der Neuformierung ihres Teams. Doch alte Feine und neue Bedrohungen stehen dem Sieg im Weg.

– Teil 1 – Das globale Turnier rückt näher und Daniel und Johnny arbeiten an der Neuformierung ihres Teams. Doch alte Feine und neue Bedrohungen stehen dem Sieg im Weg. Master of the House – Eine Familie gerät nach dem Tod des Patriarchen in einen Machtkonflikt. Dieser hinterlässt ein Diamantenimperium – und die Haushälterin, die er kürzlich geheiratet hat.

19. Juli

Too Hot to Handle: Staffel 6 – Neue Staffel, neues Preisgeld, neue Überraschungen – und freche neue Verstärkung für Lana, die die sexy Singles in der Villa aufmischt.

– Neue Staffel, neues Preisgeld, neue Überraschungen – und freche neue Verstärkung für Lana, die die sexy Singles in der Villa aufmischt. Sweet Home: Staffel 3 – Die Grenzen zwischen Monstern und Menschen verwischen immer mehr und stellen die Menschheit vor eine schwierige Wahl. Ein verzweifelter Kampf entbrennt.

24. Juli

Love of my life – Die junge, temperamentvolle Tochter eines Großgrundbesitzers verliebt sich in einen charismatischen jungen Arbeiter – nur um von ihren Familien auseinandergebracht zu werden.

– Die junge, temperamentvolle Tochter eines Großgrundbesitzers verliebt sich in einen charismatischen jungen Arbeiter – nur um von ihren Familien auseinandergebracht zu werden. Resurrected Rides – Comedian Chris Redd arbeitet mit einem Dream-Team von Autoprofis zusammen, die mit beeindruckenden Make-overs betagten Fahrzeugen neues Leben einhauchen.

25. Juli

Kleo: Staffel 2 – Die Ex-Stasi-Agentin Kleo rechnet nach dem Kalten Krieg weiter mit ihren Widersachern ab. Dabei taucht sie tiefer in ihre eigene Vergangenheit ein, als ihr lieb ist.

– Die Ex-Stasi-Agentin Kleo rechnet nach dem Kalten Krieg weiter mit ihren Widersachern ab. Dabei taucht sie tiefer in ihre eigene Vergangenheit ein, als ihr lieb ist. The Decameron – Während sich in Italien die Pest ausbreitet, ziehen sich eine Gruppe Adliger und ihre Bediensteten in eine Villa zurück. Doch ihr ausschweifender Aufenthalt endet schnell im Chaos.

– Während sich in Italien die Pest ausbreitet, ziehen sich eine Gruppe Adliger und ihre Bediensteten in eine Villa zurück. Doch ihr ausschweifender Aufenthalt endet schnell im Chaos. Tokyo Swindlers – Eine Gruppe von Betrügern erfährt von einem Grundstück im Wert von 10 Milliarden Yen und macht vor nichts Halt, um ihren bisher größten Coup durchzuziehen.

– Eine Gruppe von Betrügern erfährt von einem Grundstück im Wert von 10 Milliarden Yen und macht vor nichts Halt, um ihren bisher größten Coup durchzuziehen. Resurrected Rides – Comedian Chris Redd arbeitet mit einem Dream-Team von Autoprofis zusammen, die mit beeindruckenden Make-overs betagten Fahrzeugen neues Leben einhauchen.

26. Juli

Élite: Staffel 8 – Omar und Nadia kommen kurz vor dem Ende des Schuljahres an der Las Encinas wieder zusammen. Ein letztes Geheimnis stellt Freund und Feind auf die Probe.

31. Juli

Unsolved Mysteries: Ausgabe 4 – In dieser unheimlichen Dokuserie rollen Zeugen, Ermittle und Experten alte Fälle, bizarre Wesen und weitere rätselhafte Ereignisse neu auf.

– In dieser unheimlichen Dokuserie rollen Zeugen, Ermittle und Experten alte Fälle, bizarre Wesen und weitere rätselhafte Ereignisse neu auf.

Die neuen Filme im Juli 2024

3. Juli

Beverly Hills Cop: Axel F – 40 Jahre nach seinem ersten unvergesslichen Fall in Beverly Hills tut Axel Foley erneut, was er am besten kann: Verbrechen aufklären und Chaos verbreiten.

5. Juli

Goyo – Ein junger autistischer Museumsführer lebt nach einer strengen Routine, bis er sich in seine Mitarbeiterin verliebt und sich einem Wirbelsturm intensiver Gefühle stellen muss.

10. Juli

Wild Wild Punjab – Eine Gruppe betrunkener Jungs beschließt, sich für die Trennung eines Freundes zu rächen, indem sie die Hochzeit seiner Ex-Freundin sabotieren und damit abschließen. Was folgt, ist ein kühner und spontaner Plan für eine "Trennungsreise", der zu unvorhergesehenen Abenteuern in diesem Labyrinth namens Wild Wild Punjab führt!

11. Juli

Verschwunden in die Nacht – Als seine Kinder von ihrem abgelegenen Zuhause auf dem Land verschwinden, geht ein Vater, der mitten in einer schwierigen Scheidung steckt, auf eine gefährliche Mission.

12. Juli

Spieleabend – Pia lädt ihren neuen Freund Jan zu ihrem regelmäßigen Spieleabend ein, doch als ihr Ex plötzlich vor der Tür steht, läuft alles aus dem Ruder.

– Pia lädt ihren neuen Freund Jan zu ihrem regelmäßigen Spieleabend ein, doch als ihr Ex plötzlich vor der Tür steht, läuft alles aus dem Ruder. Lobola Man – Der gewiefte Lobola-Vermittler Ace Ngubeni steht für einen schüchternen Kunden vor schweren Verhandlungen. Schnell wird ihm klar, dass es hier um mehr als nur Geld geht.

– Der gewiefte Lobola-Vermittler Ace Ngubeni steht für einen schüchternen Kunden vor schweren Verhandlungen. Schnell wird ihm klar, dass es hier um mehr als nur Geld geht. Der Champion – Ein hitzköpfiger Footballstar hat alles, bis er nach einem Streit auf der Bank sitzen muss und ein zurückgezogener Akademiker ihm beibringt, sich seinen Ängsten zu stellen.

19. Juli

Find Me Falling – Nach einem gefloppten Comeback-Album flüchtet ein Rockstar (Harry Connick Jr.) auf eine idyllische Mittelmeerinsel, doch ungebetene Gäste und eine alte Flamme sorgen für Unruhe.

26. Juli

Nicht alles ist verhandelbar – Ein Verhandlungsführer für Geiselnahmen soll den Präsidenten aus den Händen von Entführern befreien. Allerdings muss er dabei auch noch um seine Frau und seine Ehe kämpfen.

– Ein Verhandlungsführer für Geiselnahmen soll den Präsidenten aus den Händen von Entführern befreien. Allerdings muss er dabei auch noch um seine Frau und seine Ehe kämpfen. House of Ga'a – „House of Ga'a“ erzählt vom Aufstieg und Fall eines skrupellosen Königsmachers, der Betrug und Voodoo einsetzte und durch sein eigenes Fleisch und Blut zu Fall gebracht wurde.

– „House of Ga'a“ erzählt vom Aufstieg und Fall eines skrupellosen Königsmachers, der Betrug und Voodoo einsetzte und durch sein eigenes Fleisch und Blut zu Fall gebracht wurde.

Neue Fokus im Juli 2024

3. Juli

The Man with 1000 Kids – Eine Gruppe von Familien erfährt, dass der charismatische Mann, dem sie vertraut hatten, Samenspender für Hunderte – oder vielleicht Tausende – anderer Kinder in der ganzen Welt ist.

16. Juli

Homicide: Los Angeles – In dieser True-Crime-Dokuserie vom Schöpfer von „Die Aufrechten“ enthüllen die Ermittelnden des LA County Sheriff Departments erschreckende Details zu bekannten Fällen.

19. Juli

Skywalkers: Eine Liebesgeschichte – Ein abenteuerlustiges Paar testet die Grenzen von Liebe und Vertrauen, indem es für einen akrobatischen Stunt unerlaubt auf eines der höchsten Gebäude der Welt klettert.

24. Juli

Schmutziges Pop-Geschäft: Der Boy-Band-Betrug – Diese fesselnde Dokuserie verfolgt den Aufstieg und Fall von Lou Pearlman, dem Musikmogul, der einige der größten Boybands der 90er erschaffen und ausgebeutet hat.

31. Juli

Lhaka Sherpa, Königin der Berggipfel – In dieser packenden Dokumentation macht sich die erste nepalesische Frau, die jemals den Mount Everest bezwungen hat, zum zehnten und letzten Mal auf den Weg zum Gipfel.

Neue Comedy, Family und Anime im Juli 2024

5. Juli

Amandas unsichtbarer Freund – Als Amandas imaginärer Freund Rudger von ihr getrennt wird, muss er sich mit anderen seiner Art zusammentun und sie finden, bevor er für immer verblasst.

9. Juli

Hannah Berner: We Ride at Dawn – Die Komikerin Hannah Berner unterhält mit ihrem neuen Stand-up-Special.

15. Juli

Wonderoos – Schließ dich den tierischen Freunden Kiki, Dewey, Hazzy, Luly und Teshi an und erlebe, wie sie in ihrer bunten Stadt Freundschaften schließen, neues Essen probieren und mehr!

16. Juli

Chad Daniels: Empty Nester – Chad Daniels unterhält mit einem neuen Stand-up-Special.

17. Juli

T・P BON: Staffel 2 – Bon, jetzt offiziell ein Agent der Zeitpatrouille, reist weiter auf außergewöhnlichen Rettungsmissionen durch Raum und Zeit und lernt dabei seine neue Assistentin Yumiko an.

26. Juli