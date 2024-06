Amazon Luna jetzt auch in Österreich verfügbar

Amazon bietet seinen Cloud-Gaming-Dienst Luna jetzt auch in Österreich an. Damit verbunden ist nun auch der als optionales Zubehör angebotene Luna Controller in Österreich verfügbar.

Abseits der im Rahmen von Amazon Luna erhältlichen kostenpflichtigen Zusatzangebote wollen wir vor allem daran erinnern, dass Abonnenten von Amazon Prime das Angebot in eingeschränktem Umfang auch ohne zusätzliche Kosten nutzen können. In der Auswahl der unter der Kategorie Prime Gaming für Prime-Kunden verfügbaren Spiele sind Titel wie Fortnite, LEGO Fortnite, Fallout 3 und Fallout New Vegas enthalten. Teilweise wechseln die verfügbaren Spiele auch auf Monatsbasis, aktuell bieten sich in diesem Rahmen auch bekannte Spiele wie Metro Exodus, Bee Simulator, Overcooked und Interial Drift über die Prime-Variante von Amazon Luna zum Spielen an.

Amazon Luna mit 3 kostenpflichtigen Optionen

Die kostenpflichtigen Optionen von Amazon Luna sind in derzeit drei Bereiche aufgeteilt. Das zum Monatspreis von 9,99 Euro erhältliche Abonnement Luna+ umfasst mehr als 100 Spiele aus diversen Genres, inklusive Titel wie Sonic Mania, SpongeBob: Battle for Bikini Bottom, Batman: Arkham Knight und Middle-Earth: Shadow of War.

Mit Ubisoft+ erhält man zum Monatspreis von 17,99 Euro Zugriff auf namhafte Ubisoft-Spiele; hier stehen unter anderem Skull and Bones, Avatar: Frontiers of Pandora und Assassin’s Creed: Mirage auf der Liste. Das Angebot Jackbox Games beinhaltet für 4,99 Euro pro Monat Partyspiele wie Quiplash, Trivia Murder Party und Drawful.

Amazon Luna lässt sich direkt im Webbrowser oder auch mithilfe der Luna-App auf Fire TV, einem Fire-Tablet oder einem Smart TV spielen. Anstelle des von Amazon für 70 Euro angebotenen Hardware-Controllers kann man beispielsweise das iPhone in Verbindung mit der Controller-App von Amazon verwenden. Darüber hinaus lassen sich auch der PlayStation 4 DualShock 4 Wireless Controller, der Xbox One-Controller oder Maus und Tastatur zur Steuerung der Spiele verwenden.