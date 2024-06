YouTube kündigt Premium-Konten: VPN-Zahler erhalten Post

Googles Video-Plattform YouTube wird beim Optimieren der Abo- und Werbeumsätze immer aggressiver. So ist man bei der Google-Tochter nicht nur dazu übergegangen, die immer zahlreicher eingeblendeten Werbeunterbrechungen nun direkt in die Videos zu integrieren, um deren Blockierung unmöglich zu machen, selbst zahlende Nutzer knöpft man sich nun vor.

Premium-Nutzer sollen erneut abonnieren

Ähnlich wie zuvor auch beim Video-Streaming-Dienst Netflix beobachtet, ist nun auch YouTube dazu übergegangen, Kunden zu kontaktieren, wenn diese ihre Premium-Mitgliedschaft für YouTube über preiswertere Auslands-Tarife abgeschlossen haben.

Wer sich einer VPN-Verbindung bedient hat, um das Premium-Abonnement günstig über die Türkei, Indien oder Pakistan abzuschließen, der erhält seit einigen Tagen Post, in der die Kündigung des Premiumkontos angekündigt wird.

Betroffenen Anwendern wird zwar die Möglichkeit eingeräumt, sich erneut unter Angabe des richtigen Wohnortes zu registrieren, die günstigeren Monatsgebühren werden jedoch nicht weiter gewährt. In der E-Mail, die in mehreren Sprachen an betroffene Anwender verschickt wird, heißt es:

Hallo […],

deine YouTube Premium-Mitgliedschaft wurde beendet, weil wir glauben, dass du bei der Anmeldung mit […] nicht das tatsächliche Land deines Wohnsitzes angegeben hast. Wenn du Mitglied bleiben möchtest, musst du dich innerhalb der nächsten Wochen noch einmal für YouTube Premium registrieren. Andernfalls kannst du nur noch bis zum […] auf die Vorteile von YouTube Premium zugreifen. Nach diesem Datum wird deine Mitgliedschaft nicht automatisch verlängert.

Regulärer Preis liegt bei 13 Euro

Die Kündigung erfolgt nicht nur in Deutschland, seit einigen Tagen kursieren Berichte aus den Vereinigten Staaten, aus Kanada und aus anderen, meist westlichen Regionen, in denen betroffene Anwender ebenfalls über die plötzliche Kündigung des laufenden Premium-Abonnements berichten.

YouTube Premium kostet hierzulande 12,99 Euro pro Monat beziehungsweise 130 Euro im Jahr und bietet nicht nur den werbefreien Zugriff auf die Inhalte des Videoportals, sondern auch die Möglichkeit, ausgewählte Inhalte herunterzuladen, diese auf Mobilgeräten im Hintergrund wiedergeben zu lassen und den Zugriff auf YouTube Music.