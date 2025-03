Neu bei Netflix: Das kommt im April 2025

Im April stehen bei Netflix neue Staffeln der erfolgreichen Serien „How to Sell Drugs Online (Fast)“ und „Black Mirror“ auf dem Plan. Zudem greift der Thriller „iHostage“ die Ereignisse im Amsterdamer Apple Store vor drei Jahren auf. Damals hatte ein bewaffneter Geiselnehmer versucht, Bitcoins im Wert von 200 Millionen Dollar von Apple zu erpressen.

„How to Sell Drugs Online (Fast)“ knüpft mit der Freilassung von Moritz aus dem Gefängnis an. Um seinen angestammten Platz in der Verbindung zu Lanny und Dan zurückzuerobern, muss sich Moritz in der finalen Staffel der in Deutschland produzierten Serie etwas einfallen lassen.

„Black Mirror“ kommt im April mit sechs neuen Folgen zurück. Unter anderem steht in diesem Rahmen eine Fortsetzung des Sci-Fi-Abenteuers „USS Callister“ auf dem Plan.

Als weitere Highlights im Monat April hebt Netflix den Thriller „Exterritorial“ und die Miniserie „Asterix & Obelix: Der Kampf der Häuptlinge“ hervor.

Wenn ihr nochmal einen Blick auf die im noch aktuellen Monat März neu ins Programm von Netflix aufgenommenen Filme und Serien werfen wollt, könnt ihr unsere Auflistung über diesen Link abrufen.

Netflix: Neue Serien im April

2. April

Liebe im Spektrum – Newcomer und alte Favoriten im Autismus-Spektrum suchen in dieser Dating-Show erneut nach der wahren Liebe.

3. April

Pulse – Dr. Danny Simms und ihre jungen Kollegen bewältigen in einer Notaufnahme in Miami komplexe Fälle – medizinisch und privat.

– Dr. Danny Simms und ihre jungen Kollegen bewältigen in einer Notaufnahme in Miami komplexe Fälle – medizinisch und privat. Devil May Cry – Als ein mysteriöser Bösewicht droht, das Tor zur Hölle zu öffnen, ist ein teuflisch hübscher Dämonenjäger die letzte Hoffnung.

4. April

Karma – In einer spannenden Geschichte über Karma und Verbrechen werden die Leben und Schicksale von sechs Menschen durch einen Unfall miteinander verwoben.

8. April

How to Sell Drugs Online (Fast) – Staffel 4 – Moritz kommt aus dem Gefängnis und stellt fest, dass Lenny und Dan das Leben führen, von dem er immer geträumt hat. Um sich seinen Platz zurückzuerobern, schmiedet er einen waghalsigen Plan.

– Staffel 4 – Moritz kommt aus dem Gefängnis und stellt fest, dass Lenny und Dan das Leben führen, von dem er immer geträumt hat. Um sich seinen Platz zurückzuerobern, schmiedet er einen waghalsigen Plan. My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman – Staffel 5 Teil 2 – Dave setzt sich mit der Grammy-Gewinnerin Miley Cyrus und der Basketball-Ikone Charles Barkley zusammen, um eine Reihe von aufschlussreichen Interviews über ihr Leben und ihre Karriere zu führen.

With David Letterman – Staffel 5 Teil 2 – Dave setzt sich mit der Grammy-Gewinnerin Miley Cyrus und der Basketball-Ikone Charles Barkley zusammen, um eine Reihe von aufschlussreichen Interviews über ihr Leben und ihre Karriere zu führen. The Clubhouse: Ein Jahr mit den Red Sox – Diese mitreißende und intime Dokuserie begleitet die Boston Red Sox bis auf die Spielerbank und zeigt die Höhen und Tiefen während der Saison 2024.

– Diese mitreißende und intime Dokuserie begleitet die Boston Red Sox bis auf die Spielerbank und zeigt die Höhen und Tiefen während der Saison 2024. Kian’s Bizarre B&B – Auf einer einsamen Insel moderiert Kian84 einen skurrilen B&B-Urlaub, wo Jin und Ji Ye-eun von BTS Gäste durch allerlei Spiele und ein lustiges Chaos führen.

10. April

Black Mirror – Staffel 7 – Charlie Brookers düstere und satirische Anthologieserie kehrt mit sechs brandneuen Folgen zurück, darunter eine Fortsetzung des Sci-Fi-Abenteuers „USS Callister“.

– Staffel 7 – Charlie Brookers düstere und satirische Anthologieserie kehrt mit sechs brandneuen Folgen zurück, darunter eine Fortsetzung des Sci-Fi-Abenteuers „USS Callister“. North of North – Siaja, eine junge alleinerziehende Mutter, ist fest entschlossen, in ihrer arktischen Kleinstadt sowohl beruflich als auch in Sachen Liebe ihren ganz eigenen Weg zu gehen.

11. April

Der Gärtner – Elmers Mutter nutzte seine Gefühlslosigkeit aus, um ihn zum Auftragsmörder zu erziehen. Doch als er sich in sein nächstes Opfer verliebt, droht ihre Tarnung aufzufliegen.

12. April

Resident Playbook – Die angehenden Gynäkologen bewältigen in ihrem ersten Jahr am Yulje Medical Center das Chaos in der Arbeit und im Privatleben, weil sie ausgezeichnete Ärzte werden wollen.

15. April

Die Glaskuppel – Als die Tochter ihrer Freundin verschwindet, beteiligt sich die Kriminologin Lejla an der Suche – und muss sich ihrer eigenen traumatischen Entführung als Kind stellen.

16. April

Projekt UFO – Ein Fernsehmoderator und ein Kleinstadt-Ufologe versuchen, eine angebliche UFO-Sichtung zu entschlüsseln, und spalten die Nation in Gläubige und Zweifler.

17. April

Ransom Canyon – In einer Kleinstadt in Texas kochen die Emotionen hoch, während drei Ranch-Dynastien um ihr Land, ihr Erbe und die Menschen, die sie lieben, kämpfen.

– In einer Kleinstadt in Texas kochen die Emotionen hoch, während drei Ranch-Dynastien um ihr Land, ihr Erbe und die Menschen, die sie lieben, kämpfen. Istanbul-Enzyklopädie – Eine Studentin zieht zu einer entfremdeten Familienfreundin nach Istanbul und tauscht ihre Kleinstadt gegen die Metropole ein, die ihre Identität und Überzeugungen prüft.

19. April

Heavenly Ever After

23. April

Carlos Alcaraz: Auf meine Art – Diese Dokureihe gewährt exklusive Einblicke in das Leben von Carlos Alcaraz: Abseits des Tennisplatzes ist die jüngste Nummer 1 der Welt ein ganz normaler Typ.

– Diese Dokureihe gewährt exklusive Einblicke in das Leben von Carlos Alcaraz: Abseits des Tennisplatzes ist die jüngste Nummer 1 der Welt ein ganz normaler Typ. Battle Camp – In diesem abenteuerlichen Wettstreit müssen sich Netflix-Realitystars in nervenaufreibenden Spielen messen, um nicht auszuscheiden. Denn am Ende winken 250.000 Dollar.

24. April

You – Du wirst mich lieben – Staffel 5 – In der fünften und letzten Staffel kehrt Joe Goldberg nach New York zurück, um dort glücklich bis ans Ende seiner Tage zu leben … bis ihn seine Vergangenheit und seine finsteren Begierden einholen und sein perfektes Leben bedrohen.

30. April

Eternauta – Nachdem ein tödlicher Schneefall Millionen das Leben gekostet hat, nehmen Juan Salvo und andere Überlebende in Buenos Aires den Kampf gegen eine außerirdische Bedrohung auf.

Netflix: Neue Filme im April

2. April

Banger – Als die Polizei einem DJ anbietet, eine kriminelle Bande zu zerschlagen, die mit seinem Rivalen in Verbindung steht, wittert er darin seine Chance, mit einem Hit wieder ganz nach oben zu kommen.

4. April

Test – Bei einem historischen Cricketspiel kreuzen sich die Pfade dreier Menschen, infolge dessen sie lebensverändernde Entscheidungen treffen müssen.

9. April

The Dad Quest – Als ein Vater und sein Sohn erfahren, dass sie möglicherweise nicht verwandt sind, begeben sie sich auf ein wildes Abenteuer durch Mexiko, um die Wahrheit herauszufinden.

10. April

Frozen Hot Boys – In der Hoffnung, ihren Vater wiederzusehen, überzeugt die Lehrerin einer Jugendstrafanstalt eine Gruppe Außenseiter, an einem Eisskulptur-Wettbewerb in Japan teilzunehmen.

11. April

Meet the Khumalos – Zwei Mütter, ehemals beste Freundinnen und jetzt Todfeindinnen, führen einen Nachbarschaftskrieg, als sie herausfinden, dass ihre Kinder ineinander verliebt sind.

18. April

iHostage – In diesem Thriller nach wahren Begebenheiten nimmt ein bewaffneter Täter im Amsterdamer Apple Store Geiseln und stellt damit die Polizei vor eine heikle Aufgabe.

23. April

Bullet Train Explosion – Ein Hochgeschwindigkeitszug mit Ziel Tokio soll explodieren, wenn die Geschwindigkeit unter 100 km/h sinkt. Die Behörden versuchen verzweifelt, die Zuggäste zu retten.

25. April

Havoc – Ein desillusionierter Ermittler muss tief in die Unterwelt vordringen, um nach einem gescheiterten Drogenraub den Sohn eines Politikers zu retten.

30. April

Exterritorial – Als ihr Sohn in einem US-Konsulat spurlos verschwindet, setzt die ehemalige Soldatin Sara alles daran, um ihn zu finden – und stößt dabei auf eine gefährliche Verschwörung.

Netflix: Neue Dokus im April

2. April

Santas Garnachas: Streetfood in Mexiko – Auf dieser kulinarischen Entdeckungsreise durch Mexikos Streetfood-Szene stehen die beliebten Garnachas im Mittelpunkt, lösen Debatten aus und vereinen Fans.

9. April

Bad Influence: Die Schattenseite von Kidfluencing – In dieser aufschlussreichen Enthüllungsdoku berichten junge Menschen und ihre Eltern über Missbrauch und Ausbeutung in der Welt der Kinder-Influencer.

16. April

Der Millennium-Raub – Diese schräge Krimidoku handelt vom unglaublichen, aber wahren Versuch eines Juwelenraubs. Dabei kommen sowohl die Gangster als auch das Ermittlerteam zu Wort.

18. April

Der Bombenanschlag von Oklahoma City

21. April

Pangolin: Kulus Weg – In dieser Dokumentation verhilft ein Mann einem Pangolinbaby zu seiner Rückkehr in die Wildnis, nachdem es von Wilderern befreit wurde.

23. April

Flug 3054: Eine vorhergesagte Tragödie – In dieser dreiteiligen Dokuserie wird die Geschichte und menschliche Tragödie hinter der tödlichsten Flugzeugkatastrophe Lateinamerikas untersucht.

28. April

Chef's Table: Legends – Diese Emmy-nominierte Serie feiert vier der größten Köche, Jamie Oliver, José Andrés, Alice Waters und Thomas Keller, die die Art zu essen weltweit veränderten.

30. April

Wendepunkt: Der Vietnamkrieg – Vom Tonkin-Zwischenfall bis zum Niedergang von Saigon: Diese zum Denken anregende Dokuserie befasst sich mit den Kosten und den Konsequenzen des Vietnamkriegs.

Netflix: Comedy, Family und Anime im April

3. April

Jurassic World: Die Chaostheorie – Staffel 3 – Es fehlt grundlegend an Vertrauen, als die Camp-Mitlieder sich aufmachen, um einen Feind zu überlisten. Doch hinter jeder Ecke lauern neue Gefahren und Bedrohungen.

7. April

Kill Tony: Kill or Be Killed – Ein Eimer, ein Mikrofon und eine Minute, um Tony Hinchcliffe und eine Gruppe prominenter Gäste zu überzeugen. Das ist Stand-up in seiner gnadenlosesten Form – und unvorhersehbar.

– Ein Eimer, ein Mikrofon und eine Minute, um Tony Hinchcliffe und eine Gruppe prominenter Gäste zu überzeugen. Das ist Stand-up in seiner gnadenlosesten Form – und unvorhersehbar. Blippis Berufe-Show – Blippi und Meekah wollen mehr über verschiedene Berufe erfahren. Vom Fahren eines Monstertrucks bis hin zur Zubereitung von Pizza ist kein Job zu groß oder zu klein!

9. April

Unicorn Academy: Kapitel 3 – Als Layla in den Sommerferien einen Fehler macht, der die ganze Magie der Insel und ihre Einhörner bedroht, müssen die Reiter die Zügel in die Hand nehmen und helfen.

10. April

Moonrise – Nach einem Rebellenangriff auf die Erde wird ein Mann zum Hauptverdächtigen und schließt sich einer Militäreinheit an, um den wahren Drahtzieher auf dem Mond zu finden.

30. April