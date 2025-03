RIVER 3 Plus: EcoFlow bringt das Januar-Highlight endlich in den Handel

Mit dem heutigen Verkaufsstart der RIVER 3 Plus erweitert EcoFlow sein Angebot an tragbaren Energieversorgern um eine umfangreiche, kompakte und formschöne Lösung im unteren Preissegment. Die handliche Powerstation ist insbesondere für den flexiblen Einsatz bei Outdoor-Aktivitäten geeignet, lässt sich im Heimgebrauch aber auch als Notstromlösung einsetzen.

Für den Betrieb elektrischer Geräte stellt die RIVER 3 Plus eine Dauerleistung von 600 Watt bereit. Über eine integrierte Leistungsreserve lassen sich kurzzeitig auch Verbraucher mit höherem Energiebedarf anschließen.

Aufgeladen werden kann die RIVER 3 Plus wahlweise über das Stromnetz, ein Solarpanel, den 12-Volt-Anschluss im Auto oder per USB-C. Laut Ecoflow ist ein vollständiger Ladevorgang in etwa einer Stunde möglich. Die Energie kann anschließend über mehrere Steckdosen, USB-Ports und einen 140-Watt-Anschluss ausgegeben werden.

Zusatzmodule für mehr Kapazität

Die RIVER 3 Plus bietet eine Basiskapazität von 286 Wattstunden, die sich durch separat erhältliche Zusatzmodule auf bis zu 858 Wh erhöhen lässt. Die Erweiterung erfolgt über eine Steckverbindung, die ohne Kabel oder Schrauben auskommt. Die Zusatzbatterien – EB600 und EB300 – verfügen über einen leistungsstarken USB-C-Port mit 140 Watt, und können auch einzeln verwendet werden.

Lichtleiste, drei Steckdosen, drei USB-Ports und eine App

Für den Einsatz bei Stromausfällen verfügt die Powerstation über eine unterbrechungsfreie Umschaltfunktion. Diese soll gewährleisten, dass Desktop-Rechner ohne Ausfall weiterlaufen können, wenn die Netzstromversorgung unterbrochen wird.

Weitere Merkmale sind eine eingebaute LED-Leiste mit wählbarer Helligkeit, ein fest integrierter Tragegriff sowie eine iPhone-Anbindung zur Steuerung und Überwachung der wichtigsten Funktionen. Die Geräuschentwicklung im Betrieb bleibt vergleichsweise gering.

Im Januar ausführlich berücksichtigt

Wir haben uns die RIVER 3 Plus bereits im Januar im Detail angeschaut und empfehlen euch nochmal einen Blick in unseren Artikel diesbezüglich:

EcoFlow RIVER 3 Plus ausprobiert: Die attraktivste, „kleine“ Powerstation

Mit drei vollwertigen Steckdosen – zwei auf der Rückseite, eine vorn – bietet die RIVER 3 Plus mehr Anschlussmöglichkeiten als viele vergleichbare Geräte ihrer Leistungsklasse. Im unteren Kapazitätsbereich bis rund 350 Wattstunden stellt sie damit eine interessante Ergänzung im EcoFlow-Portfolio dar. Gegenüber dem bisherigen Basismodell, der bereits erhältlichen RIVER 3, bringt sie vor allem bei Ausgangsleistung, Erweiterbarkeit und Ausstattung spürbare Verbesserungen mit. Die Lichtleiste etwa wollen wir nicht mehr missen.

Der Einstiegspreis der RIVER 3 Plus liegt bei 299 Euro. Zusatzbatterien mit Kapazität von 286 Wh und 572 Wh werden für 249 Euro bzw. 349 Euro angeboten.