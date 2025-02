Neu bei Netflix: Das kommt im März 2025

Mitte des Monats freuten sich Netflix-Abonnenten in Apples-Ökosystem noch über die vermeintliche Integration der Netflix-Inhalte in Apples offizielle TV-App. Zum Auftakt des neuen Monats kann diesbezüglich leider keine positive Meldung mehr konstruiert werden.

So bemühte sich Netflix schnell darum festzustellen, dass es sich bei der Integration um einen Irrtum handelte. In einer Stellungnahme gegenüber US-Medien erklärte der Streaming-Platzhirsch, dass man den „Fehler“ bereits behoben habe – schwups war die Funktion wieder aus der TV-App verschwunden.

Während andere Anbieter die nahtlose Integration in die TV-App bereits länger anbieten, hat Netflix nun noch mal deutlich gemacht: bequemer soll es für Apple-Nutzer vorerst nicht werden.

Neu auf Netflix im März 2025

Dafür spart man immerhin nicht an neuen Inhalten. Der März bringt wieder einige spannende Neuheiten ins Netflix-Programm. Allen voran sorgt „The Electric State“ für Aufsehen – ein retro-futuristisches Abenteuer der Russo-Brüder mit Millie Bobby Brown und Chris Pratt.

In einer alternativen Version der 90er-Jahre macht sich eine junge Frau auf die Suche nach ihrem totgeglaubten Bruder. Doch die Welt, die sie durchquert, ist gezeichnet von den Spuren einer gescheiterten Roboter-Rebellion und steckt voller unerwarteter Begegnungen.

Auch „Der Leopard“ verspricht großes Kino – allerdings in Serienform. Basierend auf dem berühmtesten italienischen Roman aller Zeiten erzählt die Miniserie die Geschichte eines sizilianischen Prinzen, der sich im 19. Jahrhundert zwischen alten Privilegien und den Veränderungen seiner Zeit behaupten muss.

Für Thriller-Fans dürfte „Delicious“ ein Highlight sein. Eine wohlhabende deutsche Familie verbringt ihren Sommer in der Provence und stellt eine junge Haushaltshilfe ein – doch schnell wird klar, dass die neue Angestellte nicht das ist, was sie zu sein vorgibt. Was als idyllischer Urlaub beginnt, entwickelt sich zu einem düsteren Psychospiel mit unvorhersehbaren Wendungen.

Weniger düster präsentiert sich „The Residence“. Die neue Produktion von Shondaland verbindet Krimi und Komödie: Als ein Mord im Weißen Haus geschieht, gerät ein ganzer Kreis von Mitarbeitern und hochrangigen Gästen ins Visier der exzentrischen Ermittlerin Cordelia Cupp. Was folgt, ist eine chaotische Jagd durch ein Netz aus Intrigen, Geheimnissen und skurrilen Charakteren.

Netflix: Neue Serien im März

1. März

The Potato Lab Das Leben einer leidenschaftlichen Forscherin ändert sich, als ein strenger Direktor ihr Kartoffellabor besucht. Doch Liebe kann an den ungewöhnlichsten Orten aufkeimen.

4. März

With Love, Meghan Herzogin Meghan lädt Freund*innen und Prominente in ein wunderschönes Anwesen in Kalifornien ein und gibt Tipps zu Küche, Garten und Gastgeben.

5. März

The Leopard Während der Einigung Italiens in den 1860er Jahren ringt ein sizilianischer Prinz mit alten Privilegien seiner Familie und revolutionären Veränderungen.

6. März

Beauty in Black: Season 1 Part 2 Auf die skrupellose Familie hinter einer Beauty-Marke – und einem Menschenhändlerring – wartet Vergeltung: Kimmie, einst eine Sexarbeiterin in deren Dienst, wird zur unaufhaltsamen Rächerin, um ihre entführte Schwester zu retten.

7. März

When Life Gives You Tangerines Dies ist die Geschichte eines mutigen Mädchens und eines ergebenen Jungen, die in Jeju Höhen und Tiefen überwinden und zeigen, dass Liebe Generationen überdauern kann.

12. März

Welcome to the Family Eine alleinerziehende Mutter versucht mit ihrer skurrilen Familie, einen Mafiaboss zu überlisten, nachdem ihr entfremdeter Vater stirbt und Schulden hinterlässt.

13. März

Adolescence Als ein 13-Jähriger des Mordes an einer Mitschülerin verdächtigt wird, wollen seine Familie, seine Psychologin und der leitende Ermittler herausfinden, was passiert ist.

17. März

Inside: Season 2 In dieser Reality-Serie der viralen YouTube-Superstars „The Sidemen“ stellen sich Content-Kreatoren einer Reihe von Herausforderungen, um ein Riesenpreisgeld zu gewinnen.

19. März

Woman of the Dead: Season 2 Blum gerät in eine gefährliche Lage, denn die Entdeckung von Leichenteilen in einem Sarg führt zu ihrer Verhaftung, doch die eigentliche Bedrohung ist die Entführung ihrer Tochter Nela.

20. März

The Residence Als ein Staatsbankett im Weißen Haus zu einem Tatort wird, muss Detective Cordelia Cupp gegen Dutzende Mitarbeiter*innen und Gäste ermitteln, um den Mörder zu finden.

21. März

Go! Ein junger Läufer erhält eine zweite Chance, als ihm ein Leichtathletik-Stipendium angeboten wird. Kann er seinen Traum verwirklichen, ohne über seine Lügen zu stolpern?

26. März

Caught Nach dem Tod ihres Mannes gefährdet die Besessenheit einer renommierten Journalistin, die auf der Suche nach Wahrheit und Wiedergutmachung einen neuen Fall recherchiert, ihren Ruf.

27. März

Survival of the Thickest: Season 2 Mit ihrer aufstrebenden Styling-Marke und einem spannenden Liebesleben geht Mavis mutige Risiken ein, um die Welt der Haute Couture aufzumischen.

28. März

The Lady’s Companion Anstandsdame Elena Bianda, die im späten 19. Jahrhundert Ehemänner für drei wohlhabende Schwestern finden soll, gerät in eine Welt voller Liebe, Skandale und amüsanter Intrigen.

31. März

Million Dollar Secret In diesem harten Reality-Wettstreit muss sich ein*e Undercover-Millionär*in tarnen und das Ausscheiden vermeiden, um das Geld zu behalten und das Spiel zu gewinnen.

Rhythm + Flow Italy: Season 2 Neue Talente, neue Orte. Junge Performer*innen aus dem Norden, dem Süden und sogar aus dem Ausland kämpfen um den Hauptpreis und die Auszeichnung als Italiens nächster Rapstar.

Neue Talente, neue Orte. Junge Performer*innen aus dem Norden, dem Süden und sogar aus dem Ausland kämpfen um den Hauptpreis und die Auszeichnung als Italiens nächster Rapstar. Khakee: The Bengal Chapter Der aufrichtige Polizist Arjun Maitra nimmt Kalkuttas gefürchteten Gangsterboss Bagha ins Visier und muss mit einem korrupten System und blutigen Bandenkriegen fertig werden.

Netflix: Neue Filme im März

1. März

The Best Christmas Pageant Ever Eine beherzte Mutter übernimmt die Leitung der Krippenaufführung ihrer Kirche, bei der sechs Kinder ihrer altmodischen Stadt den wahren Sinn von Weihnachten beibringen.

2. März

Priscilla Als die 14-jährige Priscilla den Rock’n’Roll-Star Elvis Presley kennenlernt, entsteht aus sofortiger Anziehung eine ebenso leidenschaftliche wie komplizierte Romanze.

6. März

Larissa: The Other Side of Anitta Diese Doku gibt hautnahe Einblicke in das Leben der brasilianischen Sängerin Anitta. Im Fokus stehen ihre beiden Identitäten, ihre privaten Probleme und ihre Suche nach dem Glück.

7. März

Delicious Eine wohlhabende deutsche Familie stellt im Urlaub in der Provence eine junge Frau als Dienstmädchen ein. Mit ihrem Einzug verändert sich nach und nach das Leben der Familie mit dramatischen Folgen.

10. März

American Manhunt: Osama bin Laden Durch seltenes Filmmaterial und Interviews mit CIA-Insider*innen schildert diese spannende Dokumentarserie die legendäre Jagd nach Osama bin Laden.

12. März

1883: Season 1 Die Familie Dutton wagt auf der Suche nach einem besseren Leben die gefährliche Reise durch die Great Plains, um das Land zu erreichen, das später zur Yellowstone Ranch wird.

14. März

The Electric State Dieses retro-futuristische Abenteuer erzählt die Geschichte einer verwaisten Teenagerin, die nach einem Roboteraufstand ihren Bruder sucht – mit Millie Bobby Brown und Chris Pratt in den Hauptrollen.

16. März

Us Ein ruhiger Familienurlaub nimmt eine beängstigende Wendung, als die albtraumhaften Doppelgänger einer Familie in ihr Anwesen am Wasser eindringen.

19. März

Twister: Caught in the Storm Im Mai 2011 wütete in Joplin, Missouri ein gewaltiger Tornado. Anhand atemberaubender Aufnahmen aus erster Hand taucht diese Doku mitten in den tödlichen Sturm ein.

21. März

Little Siberia Der Glaube eines finnischen Pfarrers gerät ins Wanken, als ein Meteorit in seinem Dorf einschlägt und nicht nur Chaos, sondern auch kriminelle Energie weckt.

22. März

Moonfall Als der Mond aus seiner Umlaufbahn gestoßen wird, müssen sich eine NASA-Offizierin, ein Ex-Astronaut und ein Verschwörungstheoretiker zusammentun, um die Erde zu retten.

27. März

Gold & Greed: The Hunt for Fenn’s Treasure Ein exzentrischer Mann namens Forrest Fenn löst eine Schatzsuche aus, als er in den Rockies eine Kiste mit Gold – und Hinweise darauf in einem kryptischen Gedicht versteckt.

27. März

PAW Patrol: The Mighty Movie Als ein geheimnisvoller Meteor in der Abenteuerstadt einschlägt, erhalten die tapferen Hunde coole Superkräfte, mit denen sie eine böse Wissenschaftlerin besiegen wollen.

28. März

The Life List Von der Mutter losgeschickt, um die Wunschliste aus ihrer Kindheit zu erfüllen, enthüllt eine junge Frau Familiengeheimnisse, findet Liebe und entdeckt sich selbst neu.

31. März

Promised Hearts Das Leben einer jungen Frau wird aufgrund einer geheimen Vereinbarung ins Chaos gestürzt – doch es könnte die einzige Chance sein, ihre Familie zu retten.

31. März