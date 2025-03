Amazon-Kreditkarte kurze Zeit mit bis zu 40 Euro Startgutschrift

Amazon hat die Startgutschrift für seine VISA-Karte vorübergehend auf bis zu 40 Euro erhöht. Die Teilnahme an der Aktion ist allerdings nur in Verbindung mit einem bestehenden Prime-Abonnement möglich. Zudem ist das Angebot zeitlich begrenzt, die Beantragung muss bis zum 31. März erfolgen.

Im Kleingedruckten zu der Aktion kann man darüber hinaus lesen, dass der Maximalbetrag in Höhe von 40 Euro nur Prime-Kunden zusteht, die in der Vergangenheit bereits eine Amazon-Karte hatten und nun zurückkehren. Alle anderen Neukunden mit Prime-Mitgliedschaft erhalten eine Gutschrift in Höhe von 30 Euro. Regulär werden hier von Amazon 25 Euro beziehungsweise 15 Euro geboten.

Bei Aktionen 2% Gutschrift

Amazon bewirbt die Kreditkarte als ideale Shopping-Karte insbesondere für Einkäufe bei Amazon.de. Hier erhält man jeweils ein Prozent des Einkaufswerts in Form von Bonuspunkten gutgeschrieben. An ausgewählten Aktionstagen wird die Prämie für Einkäufe bei Amazon.de auf zwei Prozent verdoppelt. Als nächstes ist dies jetzt am Wochenende, vom 29. bis 30. März der Fall.

Verwendet man die Karte außerhalb von Amazon.de, liegt die Höhe der Bonus-Gutschrift bei einem halben Prozent. Grundsätzlich kann man die Amazon-Kreditkarte überall dort verwenden, wo Visa akzeptiert wird. Amazon kooperiert hier mit dem Santander-Ableger Zinia.

Keine Jahresgebühren, aber auch kein Apple Pay

Für die Nutzung der Amazon-Kreditkarte fallen dauerhaft keine Jahresgebühren an. Diese Regelung gilt unabhängig davon ob der Besitzer Prime-Abonnent ist, oder nicht. Die Abrechnung erfolgt über ein bestehendes Konto des Nutzers. Alternativ zur vollständigen Bezahlung bietet Amazon hier auch die Möglichkeit zur Teilzahlung an, was man sich jedoch allein aufgrund der dabei anfallenden Zinsen gut überlegen sollte.

Die Unterstützung von Apple Pay ist im Zusammenhang mit der Amazon-Kreditkarte bislang Fehlanzeige. Die Hoffnung stirbt sicher zuletzt, bislang gibt es jedoch keine konkreten Hinweise auf eine anstehende Einführung.