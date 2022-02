Bewaffnete Geiselnahme im Apple Store Amsterdam beendet

Im Apple Store Amsterdam wurde gestern am späten Abend eine Geiselnahme beendet, in deren Rahmen ein bewaffneter Gewalttäter mehrere Personen in seiner Gewalt hatte. Insgesamt waren laut Polizei etwa 70 Personen in der Apple-Filiale festgehalten, die sich teils auch in Nebenräumen versteckt hatten.

Dem Vernehmen nach war der maskierte Täter im Besitz einer Schusswaffe und hat zudem damit gedroht, sich in die Luft zu sprengen. Wie es scheint, hatte der Mann zunächst einen Raubüberfall geplant, aus dem letztendlich eine sich über mehrere Stunden hin erstreckende Geiselnahme wurde. Offenbar hatte der Täter Bitcoins im Wert von 200 Millionen Dollar als Lösegeld gefordert.

Erste Berichte über den Überfall machten gestern bereits gegen 18 Uhr die Runde. Beendet wurde die Geiselnahme dann kurz vor 23 Uhr, nachdem eine Geisel aus dem Apple Store fliehen konnte und der Täter von einem Polizeiauto angefahren wurde, als er den Fliehenden verfolgt hatte.

Der Amsterdamer Apple Store Leidseplein bleibt in Folge der Vorfälle voraussichtlich bis Freitag geschlossen.