Nach Einführung der App-Pflicht: Packstationen werden umgebaut

Seit nunmehr zwei Jahren arbeitet die Deutsche Post an einer systematischen Umstellung ihrer Packstationen. Aus den Ablage- und Abholboxen, die häufig mit Etiketten-Druckern, Info-Bildschirmen und Eingabefeld ausgestattet waren, sollen gesichtslose Automaten werden, die perspektivisch ausschließlich per Smartphone-App bedient werden wollen.

Um dies auch bei älteren Modellen der Bundesweit über 10.000 Packstationen zu realisieren hat die Deutsche Post offenbar mit der Umstellung vorhandener Packstationen begonnen. Wie ein Unternehmenssprecher auf Anfrage des Fachportals Heise Online eingeräumt hat, ist der Dienstleister derzeit damit beschäftigt 1.100 Packstationen auf einen reinen Bluetooth-Betrieb umzustellen.

Drucker, Scanner und Eingabefeld verschwinden

Sowohl die vorhandenen Drucker als auch die Scanner, die Bildschirme und die Eingabemöglichkeiten sollen aus den betroffenen Packstationen entfernt werden – die Bedienung wird komplett auf die Endgeräte der Postkunden outgesourct.

15.000 Packstationen bis Ende 2023

Die Post selbst hatte zum Auftakt der Packstationen-Offensive im Jahr 2021 bekanntgegeben, über insgesamt 15.000 aufgestellte Packstationen bis Ende 2023 verfügen zu wollen.

Im Sommer 2022 erreichte man dann den Meilenstein von 10.000 Packstationen. Ebenfalls seit Sommer des vergangenen Jahres wird für den Paketempfang die Nutzung der offiziellen „Post & DHL“-Applikation vorausgesetzt.

Zuletzt kündigte die Post eine Kooperation mit dem Onlinehändler Amazon an und bietet an ersten Standorten die neue Service-Option „Retoure Unverpackt“ an, mit der sich Amazon-Rücksendungen unkompliziert verschicken lassen. Mit der fast-Food-Kette Burger King kooperiert man in Sachen Packstationen und bietet diese nun auch direkt in ersten Filialen des Schnellrestaurants an.