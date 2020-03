Neu auf Apple TV+: „Amazing Stories – Unglaubliche Geschichten“

Wie angekündigt hat Apple heute die neue Serien-Produktion „Amazing Stories – Unglaubliche Geschichten“ für Abonnenten des Video-Streaming-Dienstes Apple TV+ freigegeben. Allerdings nur die erste Folge und nicht wie bis zuletzt angekündigt alle fünf Episoden der ursprünglich auf zehn Folgen angelegten Serie.

Als Neuauflage der ursprünglichen Anthologie-Serie von 1985 soll jede der fünf Episoden das Publikum „durch die Linse der phantasievollsten Filmemacher, Regisseure und Autoren von heute in Welten voller Wunder“ entführen.

Folge 1 nennt sich „Der Keller“, bringt eine Laufzeit von knapp einer Stunde auf die Waage und lockt mit folgender Kurzbeschreibung:

„Beim Renovieren eines alten Farmhauses in Iowa entdeckt Sam im Keller ein Zeitportal, das ihn ins Jahr 1919 befördert.“

Die ersten Rezensionen sind durchwachsen ausgefallen. Das Popkultur-Portal CBR findet die Unglaublichen Geschichten not very amazing und bescheinigt der Serie einen billigen Look, der die immensen Kosten von $5 Mio. Dollar pro Folge gut zu verstecken weiß. Macht euch am besten selbst ein Bild.