Apple Music Ultra: Apple Music als eigenständige Mac-App

Wir hätten uns sehr darüber gefreut, wenn Apple dem hauseigenen Streaming-Dienst Apple Music von Anfang an eine native Mac-Anwendung mit auf den Weg gegeben hätten.

Apple Music Ultra: Mehrere Designs zu Auswahl

Die Zwangsintegrationen, erst in iTunes und anschließend in der Musik.app, irritierten Nicht-Abonnenten, vermischten lokale Bibliotheken mit Cloud-Playlisten und sind schlichtweg wenig elegant.

Wir vermuten, dass sich Apple für die kombinierte Musik-App entschieden hat, um so mehr Abos an den Mann bringen zu können, sind uns aber sicher, dass man sich auch in Cupertino um die Unzulänglichkeiten des aktuellen Software-Angebotes im Klaren ist.

Vorhang auf für Apple Music Ultra

Vorhang auf für Apple Music Ultra. Die Mac-App des kanadischen Entwicklers Justin Bush versorgt Mac-Nutzer jetzt mit einer eigenständigen Apple Music-App.

Nativ in Swift geschrieben, mit sieben Styles und fünf Themes ausgestattet, liefert Bush mal eben ab, was Apple seit Jahren nicht für nötig hält. Sehr schön!