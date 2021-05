Neu auf Apple TV+: 1971, Trying und Oprah Winfrey mit Prinz Harry

Pünktlich zum Wochenende hat Apple das Videoangebot von Apple TV+ aufgestockt. Neben „1971“ sind die zweite Staffel der Comedy-Serie „Trying“ und die Dokuserie „Das Ich, das du nicht siehst“ mit Oprah Winfrey und Prinz Harry angelaufen.

Die Musikdokumentation 1971 wurde von Apple mit „Das Jahr, in dem Musik alles verändert hat“ untertitelt und stellt Musiker und Songs in den Fokus, die auf die Politik und Kultur des Jahres 1971 prägend gewirkt haben. Unter anderem finden dabei die Rolling Stones, John Lennon, Aretha Franklin, Bob Marley, Marvin Gaye, The Who, Joni Mitchell und Lou Reed Erwähnung.

Zum Start der zweiten Staffel von Trying dreht sich alles um den Kinderwunsch von Nikki und Jason und deren Adoptionspläne.

Ernst geht es dagegen bei Das Ich, das du nicht siehst zu. Hier sprechen Oprah und Prinz Harry über psychische Gesundheit und greifen Schicksale und Geschichten aus der ganzen Welt auf.