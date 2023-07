Netzwerkwächter „Little Snitch“ heute mit 70 Prozent Preisnachlass

Ergänzend liefert die App umfangreiche Protokolle und Statistiken, darunter ausführliche Verbindungsdetails, eine grafische Ansicht des mit dem persönlichen Mac verbundenen weltweiten Datenverkehrs oder auch Informationen zu der in diesem Zusammenhang beanspruchten Bandbreite und des übertragenen Datenvolumens. Eine ausführliche Dokumentation und Anleitung zu Little Snitch findet ihr hier bei den Entwicklern .

Als Nutzer hat man in der Folge die Möglichkeit, die der Arbeit von Little Snitch zugrundeliegenden Regeln weitgehend frei anzupassen sowie jederzeit zu ändern.

Das Konzept von Little Snitch ist grundsätzlich erstmal recht banal. Die Software meldet jede ausgehende Verbindung und als Nutzer kann man den Vorgang dann per Mausklick verbieten oder genehmigen, oder auch gleich eine dauerhaft gültige Regel die jeweilige Anwendung betreffend erstellen.

Little Snitch wird in Österreich entwickelt und dürfte der aktuell dienstälteste wie auch bekanntesten Netzwerkwächter für den Mac sein. Die Software hat insbesondere ein Auge auf ausgehende Verbindungen, weil auf diesem Weg auch Tracking-Programme, Trojaner und sonstige Schadsoftware für den Anwender nicht sichtbar mit externen Servern kommunizieren.

Little Snitch wird im Gegensatz zu seinem noch nicht allzu lange erhältlichen kleinen Bruder Little Snitch Mini noch als klassische Kauflizenz angeboten. Ihr könnt die Software in der aktuellen Version 5 also ohne zeitliche Beschränkung dauerhaft nutzen.

Im Softwareshop von Bundlehunt bekommt ihr am heutigen Mittwoch die Mac-Anwendung Little Snitch mit 70 Prozent Preisnachlass . Somit schlägt der Kauf dort mit lediglich 20,70 Dollar zu Buche. Der offizielle Preis für die Software wird auf der Webseite der Entwickler mit 69 Euro angegeben.

Insert

You are going to send email to