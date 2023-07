Sport-Streamer Dyn kommt auf Sky Q – Apple nennt Termine für „Friday Night Baseball“

Dyn will am 23. August offiziell starten. Bis dahin sollen dann auch die Apps für iOS, Apple TV und Sky Q verfügbar sein. Das monatlich kündbare Abo wird 14,50 Euro kosten, noch bis Ende Juli kann man Dyn für ein Jahr lang zum Einführungspreis von 126 Euro – also 10,50 Euro monatlich – abonnieren.

Mit Dyn startet am 23. August ja ein weiterer Anbieter in die hierzulande inzwischen ziemlich unübersichtlichen Markt für Sport-Streaming. Aushängeschild im Portfolio von Dyn ist die Handball-Bundesliga und wie das Unternehmen jetzt bekannt gibt, können auch Sky-Abonnenten künftig komfortabel auf die ehemals direkt über Sky angebotenen Handball-Übertragungen zugreifen.

Insert

You are going to send email to