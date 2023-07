Kündigung der Amazon VISA: LBB-Alternative nicht attraktiv

Wir haben ja heute früh bereits darüber berichtet, dass die Kooperation zwischen Amazon und der Landesbank Berlin (LBB) nun definitiv ausläuft und in diesem Zusammenhang auch schon die ersten – wenn man so will – Kündigungen verschickt wurden. Macht euch keine Hoffnungen auf einen Fortbestand, falls ihr das Schreiben noch nicht erhalten habt, die LBB will bis Jahresende alle Kunden informieren. Man habe sich aufgrund der großen Anzahl betroffener Personen für ein schrittweises Vorgehen entschieden.

Wenn wir oben von einer Kündigung sprechen, so betrifft das nur die Fortführung der Zusammenarbeit mit Amazon. Allerdings dürfte dies zusammen mit dem damit verbundenen Bonussystem für die meisten Kunden auch der Hauptanreiz im Zusammenhang mit der Amazon VISA-Karte gewesen sein. Generell bietet die LBB Besitzern der Amazon-Karte künftig eine „Visa Card Extra“ an, die damit verbundenen Konditionen sind jedoch alles andere als attraktiv – daran ändert unserer Meinung nach auch die bereits angekündigte Kompatibilität der VISA Card Extra mit Apple Pay nichts.

Keine echte Kreditkarte mehr

Während die jährliche Grundgebühr von 19,99 Euro erstmal ganz okay klingt, versteckt sich der Teufel im Detail. Die LBB bietet das Verrechnungskonto für die Karte ausschließlich als Teilzahlungskonto und in Verbindung mit einer Ratenzahlung an. In der Praxis hat man dann stets dafür zu sorgen, dass ausreichend Guthaben auf dem Konto vorhanden ist, andernfalls werden für den überzogenen Betrag Kreditzinsen fällig, die aktuell bei 17,02 % pro Jahr nominal und 18,41 % effektivem Jahreszins lägen.

Unterm Strich handelt es sich bei der VISA Card Extra also nicht mehr um eine klassische Kreditkarte, sondern um eine Guthabenkarte mit kostenpflichtiger Kreditoption.

Amazon will neues Produkt anbieten

Diese Details vor Augen bleibt zu hoffen, dass Amazon mit einem attraktiven Alternativ-Angebot nachlegen kann. Der Onlinehändler nennt diesbezüglich allerdings noch keinerlei Details, sondern lässt lediglich wissen, dass man „an einem neuen Produkt arbeite“.

Die mit der Kündigung des mit der Amazon VISA-Karte verbundenen Kartenkontos verbleibenden Fristen hängen jeweils davon ab, wann man die Mitteilung der LBB tatsächlich erhält. In den aktuellen Schreiben ist von einer automatischen Kündigung zum 20. September die Rede, wenn man auf das Schreiben nicht reagiert. Zeigt man prinzipiell Interesse an der neuen Karte und fordert die geänderten Vertragsbedingungen an, so bleibt das Konto zwei Monate länger aktiv. Wer dem Wandel zustimmt, kann sein Kartenkonto noch bis zum 26. März 2024 benutzen.

Achtung: Punkte verfallen mit Kontoschließung

In Verbindung mit den oben genannten Daten ist es dann auch weiter möglich, Amazon-Punkte zu sammeln und diese einzulösen. Achtet hierbei ganz besonders darauf, dass bis zur jeweiligen Kontoschließung nicht eingelöste Punkte verfallen.