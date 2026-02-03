Künftig kommen alle Apple-Notebooks ohne Netzteil

Apple wird in Deutschland schon bald bei allen MacBook-Modellen kein Netzteil mehr beilegen. Aus Apple-Kreisen ist inoffiziell zu hören, dass der 28. April hierfür als Stichtag gehandelt wird. Wer etwas mehr aus diesem Datum machen will, wettet darauf, dass an diesem Dienstag ein neues MacBook Air auf den Markt kommt. Neue Modelle des MacBook Pro erwarten wir schon früher, und diese werden ebenfalls kein Netzteil mehr im Karton haben.

EU-Vorgaben als Auslöser

Kurz zur Erinnerung: Apple hat im vergangenen Herbst mit dem damals vorgestellten MacBook Pro M5 damit begonnen, auch bei seinen Notebooks kein Netzteil mehr beizulegen. Hintergrund ist eine neue EU-Richtlinie, die von den Anbietern verlangt, dass sie ihren Kunden die Möglichkeit geben, ein Notebook oder ähnliche Geräte auch ohne Netzteil zu erwerben.

Aktuell ist das Netzteil teils noch im Lieferumfang enthalten

Anstatt die MacBooks optional mit oder ohne Netzteil zu verkaufen, hat sich Apple dafür entschieden, das Zubehör komplett einzusparen. Günstiger wurde das MacBook Pro M5 deshalb jedoch nicht. Apple hat dessen Preis zwar gegenüber dem Vorgängermodell gesenkt, allerdings ist diese Preissenkung vermutlich aufgrund von Währungskursschwankungen erfolgt und hat auch andere Apple-Geräte getroffen.

Neue Modelle mit M5-Prozessoren zeitnah erwartet

Neue, mit Apple-Prozessoren vom Typ M5 Pro und M5 Max ausgestattete Modelle des MacBook Pro werden entweder noch in diesem oder spätestens im kommenden Monat gemeinsam mit macOS Tahoe 26.3 erwartet. Das Wirtschaftsmagazin Bloomberg berichtet, dass die Geräte mit den Codenamen J714 und J716 quasi schon in den Lagerhäusern stehen und nur noch auf die offizielle Vorstellung warten. Im Gegensatz zu den jetzt noch erhältlichen Modellen mit Prozessoren vom Typ M4 Pro und M4 Max wird diesen neuen Geräten dann kein Netzteil mehr beiliegen.

Ein Update für das MacBook Air im Anschluss würde ebenfalls passen. Das Gerät wurde zuletzt mehr oder weniger im Jahresrhythmus stets im Frühjahr oder Sommer aktualisiert.