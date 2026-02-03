Stichtag 28. April
Künftig kommen alle Apple-Notebooks ohne Netzteil
Apple wird in Deutschland schon bald bei allen MacBook-Modellen kein Netzteil mehr beilegen. Aus Apple-Kreisen ist inoffiziell zu hören, dass der 28. April hierfür als Stichtag gehandelt wird. Wer etwas mehr aus diesem Datum machen will, wettet darauf, dass an diesem Dienstag ein neues MacBook Air auf den Markt kommt. Neue Modelle des MacBook Pro erwarten wir schon früher, und diese werden ebenfalls kein Netzteil mehr im Karton haben.
EU-Vorgaben als Auslöser
Kurz zur Erinnerung: Apple hat im vergangenen Herbst mit dem damals vorgestellten MacBook Pro M5 damit begonnen, auch bei seinen Notebooks kein Netzteil mehr beizulegen. Hintergrund ist eine neue EU-Richtlinie, die von den Anbietern verlangt, dass sie ihren Kunden die Möglichkeit geben, ein Notebook oder ähnliche Geräte auch ohne Netzteil zu erwerben.
Aktuell ist das Netzteil teils noch im Lieferumfang enthalten
Anstatt die MacBooks optional mit oder ohne Netzteil zu verkaufen, hat sich Apple dafür entschieden, das Zubehör komplett einzusparen. Günstiger wurde das MacBook Pro M5 deshalb jedoch nicht. Apple hat dessen Preis zwar gegenüber dem Vorgängermodell gesenkt, allerdings ist diese Preissenkung vermutlich aufgrund von Währungskursschwankungen erfolgt und hat auch andere Apple-Geräte getroffen.
Neue Modelle mit M5-Prozessoren zeitnah erwartet
Neue, mit Apple-Prozessoren vom Typ M5 Pro und M5 Max ausgestattete Modelle des MacBook Pro werden entweder noch in diesem oder spätestens im kommenden Monat gemeinsam mit macOS Tahoe 26.3 erwartet. Das Wirtschaftsmagazin Bloomberg berichtet, dass die Geräte mit den Codenamen J714 und J716 quasi schon in den Lagerhäusern stehen und nur noch auf die offizielle Vorstellung warten. Im Gegensatz zu den jetzt noch erhältlichen Modellen mit Prozessoren vom Typ M4 Pro und M4 Max wird diesen neuen Geräten dann kein Netzteil mehr beiliegen.
Ein Update für das MacBook Air im Anschluss würde ebenfalls passen. Das Gerät wurde zuletzt mehr oder weniger im Jahresrhythmus stets im Frühjahr oder Sommer aktualisiert.
Im Sinne der Nachhaltigkeit, sehr lobenswert! Dafür zahl ich gerne mehr!
Lese ich da einen ironischen Unterton?
Haha ganz genau, genauso Nachhaltig wie bei den EarPods die Tonnen von Müll verursachen.
So lange es der Pöbel kauft….
Wieso. Wer kein Netzteil hat muss sich extra eines besorgen… Danke für diese sinnfreie Regelung liebe EU.
Wer schon ein Laptop hat, ist er entweder so alt dass das Netzteil eh nicht funktioniert dafür oder noch in einem Alter wo man das Gerät weiter verkauft oder verschenkt. In beiden Fällen wird ja dann das Netzteil weiter gegeben, sprich keiner wird Netzteile für MacBooks rumliegen haben.
Ps. Als nächstes würde ich mir von der EU wünschen dass ich selber bestimmen darf ob ich ein Display benötige… nur so als Idee!
Nanana. Immer gleich auf die EU druff. „… die Möglichkeit geben, ein Notebook oder ähnliche Geräte auch ohne Netzteil zu erwerben.“ Bedeutet für mich, der Preis bleibt wie gehabt mit Netzteil und wer keins benötigt, erhält einen Nachlass zum Preis des Netzteils. Aber das Netzteil einbehalten ohne entgegenkommen und es dann auf die EU schieben ist frech und gleichzeitig sehr gutes Marketing. So wird noch mehr Hate gegen die EU generiert. Schuld sind ja bekanntlich immer die Anderen. Was ich der EU vorwerfe sind mal wieder diese Laschen Umsetzungen und Spielräume. Was haben die denn erwartet wie die großen Konzerne da agieren? Im Grunde spielen die den Konzernen sogar damit in die Karten. Wer hätte das nur ahnen können.
Dafür kannst Du Dir dann auch das Netzteil aussuchen, welches für Dich am besten passt. Mit 1,2 oder mehr Anschlüssen.
Ganz ehrlich: wer bei einem Laptop beim Erst-Invest in erster Linke sparen will, kauft eher keinen Mac.
Meine Netzteile z.B. lagen immer jungfreulich in der Verpackung, weil ich bereits eigene Lösungen hatte. Für mich Elektroschrott. So ist jeder Jeck halt anders.
Solange noch Bildschirm und die Tastatur dabei ist
Ja, Gerüchten nach demnächst wohl nur noch mit Abo. Der letzte Coup von Timmi, treu dem Motto „One more thing.“
So kann man sich auch Reich sparen typisch wieder auf Kosten anderer. Denn billiger werden diese überteuerten Geräte auch nicht!
Ich habe mittlerweile tatsächlich auch Netzteile genug – und einige davon auch besser als die von Apple gelieferten (kleiner oder auch leistungsfähiger, um auf Reisen mehrere Geräte laden zu können).
Für Erstkäufer kann das ärgerlich sein, sonst finde ich das ok.
Natürlich ist das auch defakto eine Preiserhöhung …
Eine kleine Frage am Rande: ist denn im Karton demnächst wenigstens noch das Notebook, oder muß ich mir das auch separat irgendwo kaufen?