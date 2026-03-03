MacBook Neo: Apple gibt vorab den Namen preis

Am dritten Tag der „Apple-Woche“ steht für morgen die Präsentation einer neuen MacBook-Kategorie auf dem Plan. Schon seit Wochen gibt es Hinweise darauf, dass Apple künftig ein Einsteiger-Notebook anbietet, das mit einem iPhone-Prozessor arbeitet und in Konkurrenz zu günstigen Windows-Laptops und Chromebooks treten soll. Apple hat dies nun wohl auch selbst bestätigt und ein bislang unbekanntes Produkt namens „MacBook Neo“ auf seiner Webseite erwähnt.

EU-Dokument kurzzeitig online

Auf der Apple-Webseite war für kurze Zeit eine EU-Konformitätserklärung für ein Gerät namens MacBook Neo verfügbar. Die offensichtlich ungewollte Veröffentlichung wurde kurz danach wieder revidiert. Nicht schnell genug jedoch, um zu verhindern, dass unter anderem das Apple-Blog Mac Rumors die verfügbaren Daten sichern konnte. Das Dokument lässt sich nun hier weiter einsehen.

Die Spannung mit Blick auf die morgige Produktankündigung bleibt jedoch erhalten. Vielmehr als den wahrscheinlichen Namen des Produkts – MacBook Neo – und ein paar Ausstattungsdetails geben die PDF-Seiten jedoch nicht her. So soll sich das Notebook mit dem MacBook Air vergleichbar über ein MagSafe-Kabel laden lassen, zudem aber auch mit zwei USB-C-Anschlüssen ausgestattet sein. Mit Blick auf die WLAN-Unterstützung wird in den Dokumenten der aktuelle Standard Wi-Fi 7 genannt.

Verkaufsstart morgen um 15:15 Uhr

Was das MacBook Neo sonst noch kann, wie es aussieht und was es kostet, wissen wir voraussichtlich morgen kurz nach 15 Uhr. Apple wird seine Webseite wohl wie bereits gestern und heute geschehen um diese Zeit aktualisieren. Ab 15:15 Uhr sollen sich morgen Nachmittag dann alle neu vorgestellten Geräte auch bestellen lassen. Dazu zählen das neue iPhone 17e, das iPad Air M4, die neuen MacBook-Pro-Modelle, das MacBook Air M5 und die beiden neuen Apple-Displays.

Abzuwarten bleibt, ob Apple morgen noch eine zusätzliche Ankündigung aus dem Hut zaubert oder seine Produktwoche mit dem MacBook Neo abschließt.