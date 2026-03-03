Einsteiger-Notebook kommt morgen
MacBook Neo: Apple gibt vorab den Namen preis
Am dritten Tag der „Apple-Woche“ steht für morgen die Präsentation einer neuen MacBook-Kategorie auf dem Plan. Schon seit Wochen gibt es Hinweise darauf, dass Apple künftig ein Einsteiger-Notebook anbietet, das mit einem iPhone-Prozessor arbeitet und in Konkurrenz zu günstigen Windows-Laptops und Chromebooks treten soll. Apple hat dies nun wohl auch selbst bestätigt und ein bislang unbekanntes Produkt namens „MacBook Neo“ auf seiner Webseite erwähnt.
EU-Dokument kurzzeitig online
Auf der Apple-Webseite war für kurze Zeit eine EU-Konformitätserklärung für ein Gerät namens MacBook Neo verfügbar. Die offensichtlich ungewollte Veröffentlichung wurde kurz danach wieder revidiert. Nicht schnell genug jedoch, um zu verhindern, dass unter anderem das Apple-Blog Mac Rumors die verfügbaren Daten sichern konnte. Das Dokument lässt sich nun hier weiter einsehen.
Die Spannung mit Blick auf die morgige Produktankündigung bleibt jedoch erhalten. Vielmehr als den wahrscheinlichen Namen des Produkts – MacBook Neo – und ein paar Ausstattungsdetails geben die PDF-Seiten jedoch nicht her. So soll sich das Notebook mit dem MacBook Air vergleichbar über ein MagSafe-Kabel laden lassen, zudem aber auch mit zwei USB-C-Anschlüssen ausgestattet sein. Mit Blick auf die WLAN-Unterstützung wird in den Dokumenten der aktuelle Standard Wi-Fi 7 genannt.
Verkaufsstart morgen um 15:15 Uhr
Was das MacBook Neo sonst noch kann, wie es aussieht und was es kostet, wissen wir voraussichtlich morgen kurz nach 15 Uhr. Apple wird seine Webseite wohl wie bereits gestern und heute geschehen um diese Zeit aktualisieren. Ab 15:15 Uhr sollen sich morgen Nachmittag dann alle neu vorgestellten Geräte auch bestellen lassen. Dazu zählen das neue iPhone 17e, das iPad Air M4, die neuen MacBook-Pro-Modelle, das MacBook Air M5 und die beiden neuen Apple-Displays.
Abzuwarten bleibt, ob Apple morgen noch eine zusätzliche Ankündigung aus dem Hut zaubert oder seine Produktwoche mit dem MacBook Neo abschließt.
Ich hoffe er Kosten nicht mehr als 500€!
Neu bei Apple?
Wenn Apple in direkte Konkurrenz zu günstigen Windows-Notebooks oder Chromebooks treten möchte, dann muss sich das Gerät preislich dort einordnen.
Glaube aber ich nicht dran, tippe auf 799 EUR und dann ist die Frage wie hoch der trade off zum MBA ist, das dann „nur“ 300 EUR teurer ist.
Ich glaube dies wird leider ein Traum bleiben
700 wäre realistisch, alles drunter wäre auch blödsinn für das was man sehr wahrscheinlich bekommen wird. Das die Kinder hier immer gegen Apple schießen oder alles geschenkt wollen. Geht mal selber Geld verdienen, dann denkt ihr anders :)
Ein iPad Air 11″ kostet bereis 650€ ohne Tastatur
Neo für Neural Engine?
Wir werden nicht mehr Siri los :D
Neo als Zusatz für bestehende Produkte steht überall auf der Welt sehr oft einfach für „Neu“ – Egal ob nen Airbus A320neo oder allgemein in deutscher oder griechischer Sprache. Ich denke das sollte jeder wissen der auf ner Schule war. Neo kann für neu, jung, erneuert oder auch „wieder neu“ stehen…
Oder für Neopolitaner Schnitten (am liebsten von Menno), Neopel (Stadt in Italien) oder der kleine Feldherr mit Neopoleon-Komplex…Neo, der auserwählte Keanu aus der Matrix. ^^
Nicht so klugscheisserisch, Freundchen.
Nur einem netten Horst werden die Hammelbeine nicht lang gezogen.
Herzlichst,
Clark Kent
Bei Airbus steht das „NEO“ für New Engine Options.
Absolut richtig, sie haben das Neo mit Absicht „doppelt“ gewählt.
Hoffentlich mit beleuchteter Tastatur. Ich habe es damals an den weißen 13” MacBooks gehasst, dass sie keine hatten.
Wäre schön, wenn es das alte 12” MacBook beerben würde. Ich finde das Format bis heute großartig.
Hoffentlich kommt endlich ein neuer HomePod oder HomePod mini… ich warte schon so lange…
Neuen HomePod nehme ich auch sehr gerne.
Ich denke bzw. bin ich mir ziemlich sicher, dass es sich hierbei um einen Bruch bei Apple handeln wird und es das iPad mit einer OSX-Version sein wird.
Da bist du der einzige, da alle anderen von einem günstigen Macbook mit A-SoC ausgehen.
Bitte noch ein Apple TV
+1
Klasse wäre eine Cellular-Variante.
Hatte ich beim Air auch drauf gehofft, jetzt wo eigene Chips für 5G vorhanden sind… Ich glaube dieses Jahr aber nicht mehr dran..