NetNewsWire: Freie RSS-App mit Funktionsupdate für macOS und iOS

Die frei verfügbar und rasend schnelle RSS-Applikation NetNewsWire steht ab sofort in Version 6.2 für macOS sowie für iOS und iPadOS bereit. Das Update bringt eine Reihe technischer Verbesserungen, neue Funktionen und zahlreiche Fehlerkorrekturen.

Sowohl auf dem Mac als auch auf mobilen Geräten bietet die Anwendung nun Unterstützung für das „source:markdown“-Element. RSS-Feeds, die Inhalte in Markdown ausliefern, werden automatisch als formatiertes HTML dargestellt.

Auf dem Mac wurde die Scroll-Leistung im Artikelzeitstrahl spürbar verbessert. Zudem wurde die Sidebar als erstes Symbol in der Werkzeugleiste gesetzt und ein direkter Zugriff auf den Anwendungsordner in das Hilfemenü integriert. Mehrere Fehler in der AppleScript-Integration wurden behoben, ebenso wie Probleme mit dem WebView-Start, der Anzeige ungelesener Beiträge und der Verarbeitung bestimmter Feed-Formate. Auch die Handhabung von HTTP-Zwischenspeicher und die Reaktion auf fehlerhafte Serverantworten wurde überarbeitet, um unnötige Netzwerklasten zu vermeiden.

Mehr Funktionen auch auf iOS und iPadOS

Die iOS- und iPad-Version von NetNewsWire wurde parallel aktualisiert. Nutzerinnen und Nutzer können die App weiterhin kostenlos über den App Store beziehen. Die Synchronisation mit Diensten wie Feedbin, Inoreader, The Old Reader oder FreshRSS bleibt ebenso erhalten wie die Möglichkeit, Artikel in Themen zu gruppieren, als Favoriten zu markieren oder zu teilen. Für iOS ist künftig auch eine Erweiterung der anpassbaren Themes geplant, die auf dem Mac bereits verfügbar sind.

Die App unterstützt sowohl iCloud-Sync als auch das direkte Einbinden von RSS-Feeds. Eine Safari-Erweiterung erleichtert das Abonnieren neuer Inhalte. Auf iPhone und iPad ist NetNewsWire ab iOS 17 lauffähig, auf dem Mac wird mindestens macOS 13 benötigt. Beide Versionen lassen sich ohne Anmeldung nutzen und speichern Daten lokal auf dem Gerät.

NetNewsWire gehört zu den wenigen kostenlosen RSS-Readern, die quelloffen entwickelt werden und auf native Apple-Technologien setzen. Die aktuelle Version 6.2 behebt darüber hinaus zahlreiche Detailprobleme und bereitet die App auf weitere geplante Erweiterungen vor. NetNewsWire ist inzwischen zwar kein Geheimtipp mehr, aber immer durch und durch empfehlenswert.