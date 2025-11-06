Erste Matter-Produkte mit neuem LED-Leuchten und Sensoren
IKEAs neues Matter-Sortiment: Start mit 21 kompatiblen Geräten
Das schwedische Einrichtungshaus IKEA hat den bevorstehenden Marktstart seiner neuen Smart-Home-Serie für Anfang 2026 weiter konkretisiert. Das Unternehmen will den Bereich vernetzter Haushaltsprodukte deutlich ausbauen und bringt zum Start insgesamt 21 neue Geräte auf den Markt.
Die Produkte setzen auf den offenen Funkstandard Thread und unterstützen das herstellerübergreifende Matter-Protokoll. Dadurch lassen sich IKEA-Geräte künftig auch direkt in Smart-Home-Lösungen wie Apple Home, Google Home oder Amazon Alexa einbinden.
Beleuchtung, Sensorik und Steuerung
Kernbereiche der neuen Serie sind Beleuchtung, Sensorik und Steuerung. Neben der bereits bekannten DIRIGERA-Zentrale, die als Matter-Bridge fungiert und auch bestehende IKEA-Geräte integrieren kann, stellt IKEA unter anderem neue Leuchtmittel, Tür- und Bewegungssensoren sowie Fernbedienungen und Steckdosen vor.
Die Fernbedienungen mit dem Namen „BILRESA“ erscheinen sowohl mit Scrollrad als auch mit klassischen Tasten. Für den Außenbereich ist die Steckdose „TOFSMYGGA“ vorgesehen, für Innenräume kommt „GRILLPLATS“.
Sensoren für Raumklima und Sicherheit
Die Sensorfamilie wird um mehrere neue Produkte erweitert. Mit „ALPSTUGA“ erscheint ein Luftqualitätssensor, der unter anderem CO₂, Feinstaub, Temperatur und Luftfeuchtigkeit misst.
Ergänzt wird das Sortiment durch den Bewegungssensor „MYGGSPRAY“, den Tür- und Fenstersensor „MYGGBETT“, den Raumklima-Sensor „TIMMERFLOTTE“ sowie „KLIPPBOK“, einen kompakten Wassersensor zur Leckageerkennung. Letzterer kann unter Spülen oder Waschmaschinen platziert werden und sendet im Ernstfall ein akustisches Signal sowie eine Smartphone-Benachrichtigung, sofern er mit einem Smart-Home-Hub verbunden ist.
Auch das Beleuchtungssortiment wurde vollständig überarbeitet. Unter dem Namen „KAJPLATS“ bietet IKEA insgesamt elf neue LED-Leuchtmittel an, darunter klassische E27- und E14-Formate mit verschiedenen Helligkeitswerten und Farbspektren. Neben dimmbaren Weißtönen gibt es nun auch Varianten mit Farbwechsel, klaren Glaskolben und kompakten GU10-Spots. Im Vergleich zur früheren TRÅDFRI-Reihe sollen die neuen Leuchtmittel eine breitere Funktionsabdeckung bieten. Die Produkte starten gestaffelt ab Januar 2026.
Lauschen und empfangen diese Geräte nur oder bauen die ein riesigen Netzwerk an „Funkern“ auf?
Wenn man sich damit bspw 10-20 Endgeräte ins Haus holt?