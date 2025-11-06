ChatGPT-Nutzung eingeschränkt: Keine Rechts- oder Gesundheitsberatung

OpenAI hat die Regeln zur Nutzung von ChatGPT konkretisiert. Nutzerinnen und Nutzer dürfen den Dienst nicht für individuelle medizinische oder juristische Beratung verwenden, wenn diese eine Lizenz erfordert und nicht von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft begleitet wird.

Nutzungsrichtlinien aktualisiert

Die aktualisierten Formulierungen wurden zum Monatswechsel in den Nutzungsrichtlinien festgehalten und sollen die bestehenden Vorgaben verdeutlichen. Bereits seit Januar untersagt OpenAI den Einsatz von ChatGPT, wenn dieser sich erheblich auf Sicherheit, Wohlergehen oder Rechte Dritter auswirken könnte. Dazu gehört unter anderem auch die personalisierte Beratung in Gesundheits-, Rechts- oder Finanzfragen.

Gegenüber den kanadischen Fernsehsender CTV National News betont OpenAI zwar, dass diese Einschränkungen als solche nicht neu seien. Allerdings habe man nun klargestellt, dass ChatGPT kein Ersatz für eine professionelle Beratung sei. Der Chatbot könne helfen, Zusammenhänge verständlich zu machen, dürfe jedoch nicht als endgültige Entscheidungsgrundlage verwendet werden.

Medizinische Fragen teils problematisch

Hintergrund der Klarstellung dürften auch aktuelle Studien sein, die aufzeigen, wie ChatGPT bereits in der Gesundheitskommunikation genutzt wird. So untersuchte eine Forschergruppe der University of Waterloo die Qualität von Antworten auf medizinische Prüfungsfragen. Dabei stellte sich heraus, dass nur knapp ein Drittel der gegebenen Antworten vollständig korrekt war. Etwa ein weiteres Drittel wurde als verständlich eingestuft, während die restlichen Antworten entweder unklar oder sachlich fehlerhaft ausfielen.

Eine weitere Untersuchung an der University of British Columbia untersuchte den Einfluss der Sprachgestaltung von KI-Systemen auf das Verhalten von Patientinnen und Patienten. Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass ChatGPT mit seinem selbstbewussten und zustimmenden Sprachstil besonders überzeugend wirkt. Dies kann dazu führen, dass medizinische Fehlinformationen glaubwürdig erscheinen und Betroffene sich bereits vor einem Arztbesuch festlegen.