NetNewsWire 7.0: Vorabversion für macOS 26 Tahoe veröffentlicht

Der quelloffene RSS-Reader NetNewsWire wird in Kürze in Version 7.0 erscheinen. Interessierte Anwender können bereits jetzt zur Beta der kommenden Hauptversion greifen. Die neue Ausgabe richtet sich gezielt an Nutzer von macOS 26 Tahoe und ist für die Darstellung im neuen „Liquid Glass“-Design optimiert.

Unterstützt Web-Dienste und lokale RSS-Feeds

NetNewsWire gehört zu den ältesten noch aktiv entwickelten RSS-Apps für den Mac. Die Anwendung wurde Anfang der 2000er Jahre von Brent Simmons entwickelt, wechselte zwischenzeitlich den Besitzer und wird seit 2019 wieder von ihrem ursprünglichen Autor als Open-Source-Projekt betreut. Neben der Mac Version existieren auch (ebenfalls kostenfreie) Ausgaben für iPhone und iPad.

An Liquid Glass angepasst und optimiert

Mit der jetzt veröffentlichten Beta wird die Mac-Version erstmals an das Design von macOS 26 Tahoe angepasst. NetNewsWire 7.0 greift diese Vorgaben auf und passt die Oberfläche mit transparenten Flächen und weichen Übergänge entsprechend an.

Gleichzeitig ändert sich damit auch die technische Basis der App. Die Beta lässt sich nur unter macOS 26 Tahoe starten und setzt damit ein aktuelles Betriebssystem voraus. Auf älteren macOS-Versionen startet die Anwendung nicht.

Noch ist offen, ob diese strikte Vorgabe auch zur finalen Freigabe von Version 7.0 bestehen bleibt. Die frühe Festlegung auf Tahoe hängt vor allem mit der tiefen Integration der neuen Benutzeroberfläche zusammen. Nutzer älterer macOS Versionen müssen daher vorerst bei der bisherigen Ausgabe bleiben.

Technische Überarbeitung unter der Haube

Neben der sichtbaren Anpassung an das neue Design wurde auch der Programmcode modernisiert. NetNewsWire 7.0 nutzt Swift 6.2 und soll so die Stabilität mehrerer gleichzeitig ablaufender Aufgaben in der App erhöhen.

Parallel dazu bleibt NetNewsWire 6.2 weiterhin verfügbar. Diese Version wurde im Herbst gezielt auf Fehlerkorrekturen und Stabilität ausgerichtet und ist für Nutzer gedacht, die noch nicht auf macOS 26 wechseln möchten. So bleibt der RSS-Reader auch auf älteren Systemen einsatzfähig, während sich Simmons auf die Entwicklung der nächsten Generation konzentriert.