Tapo RV50 Pro Omni: TP-Link bringt voll ausgestatteten Saugroboter

Tapo ist bislang vor allem als TP-Link-Marke für Netzwerktechnik und Smart-Home-Zubehör bekannt. Zuletzt haben wir auf ifun.de den ultrakompakten Wi-Fi-7-Hotspot und einen mobilen 5G-Router des Herstellers vorgestellt. Zum Sortiment gehören außerdem Überwachungskameras, Smart-Home-Zentralen sowie schaltbare Matter-Steckdosen.

Zwar hatte Tapo auch bislang schon einfache Saugroboter im unteren Preisbereich im Angebot, diese bewegten sich jedoch in der Klasse zwischen 100 und 200 Euro. Mit dem zur CES 2026 präsentierten RV50 Pro Omni positioniert sich der Anbieter nun erstmals in der Kategorie der voll ausgestatteten Geräte mit Reinigungsstation, automatischer Wartung und moderner Navigationstechnik.

Verkaufsstart für den RV50 Pro Omni

Der RV50 Pro Omni wird ab sofort auch in Deutschland zu einem empfohlenen Preis von 499,90 Euro auf amazon.de angeboten. Das Modell wurde bereits auf der IFA 2025 angekündigt und richtet sich an Nutzer, die eine weitgehend automatisierte Bodenreinigung wünschen.

Der Roboter kombiniert Saugen und Wischen in einem Arbeitsgang und kann verschiedene Bodenarten unterscheiden. Erkennt das Gerät einen Teppich, hebt es seine Wischmopps an, damit der Flor trocken bleibt. Die Orientierung im Raum erfolgt über ein Laser-System, das die Wohnung kartiert und Hindernisse erkennt. Die maximale Saugleistung liegt laut Hersteller bei 15.000 Pascal, was für die Aufnahme von Staub und Schmutz auf Hartböden und Teppichen ausgelegt ist.

Reinigungsstation übernimmt Pflege und Entleerung

Zentrales Verkaufsargument des Systems ist die mitgelieferte All-in-One-Station, die sonst eher bei hochpreisigeren Geräten anzutreffen ist. Sie lädt den Roboter, entleert den Staubbehälter und reinigt die Wischmopps mit warmem Wasser. Anschließend werden die Mopps mit Warmluft getrocknet, um Feuchtigkeit und Gerüche zu reduzieren.

Frischwasser und Schmutzwasser werden in getrennten Tanks gesammelt. Für Einsätze auf Teppichen kann die Station die Mopps automatisch abnehmen, wodurch der Wechsel zwischen Saugen und Wischen ohne manuelle Eingriffe möglich ist.

Gesteuert wird der RV50 Pro Omni über die Tapo App, die unter anderem Reinigungszeiten, Raumaufteilungen und Sperrzonen erlaubt. Der integrierte Akku mit 5.200 mAh ermöglicht mehrere Reinigungsvorgänge. Wird der Ladestand zu niedrig, fährt das Gerät selbstständig zur Station zurück und setzt die Arbeit nach dem Aufladen an der zuletzt bearbeiteten Stelle fort.

Weitere Modelle angekündigt

Mit dem RV50 Pro Omni erweitert Tapo sein bisher stark auf Netzwerk und Smart-Home-Zubehör ausgerichtetes Portfolio um ein Reinigungsroboter, der durchaus mit den Mittelklasse-Modellen bekannter Hersteller mithalten kann.

Für die zweite Jahreshälfte 2026 hat Tapo bereits ein weiteres Modell angekündigt. Der RV70 Pro Ultra soll mit stärkerer Automatisierung und erweiterten Sensorfunktionen arbeiten und die Wartung weiter reduzieren.