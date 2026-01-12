Mini-Licht: OSRAM DOT-IT Smart Twist & Shake

OSRAM hat mit dem DOT-IT Smart Twist & Shake ein bekanntes Produkt aus dem eigenen Sortiment neu aufgelegt. Die kompakte LED-Leuchte knüpft an das ursprüngliche DOT-IT an, das vor rund zwei Jahrzehnten als einfache Klebelampe für Schränke, Regale und dunkle Ecken verbreitet war.

Die aktuelle Version richtet sich an Nutzer, die eine kleine, kabellose Lichtquelle für wechselnde Einsatzorte benötigen. Wir haben die Lampe zur Markteinführung im September erstmals vorgestellt.

Im Unterschied zu den früheren Modellen arbeitet die neue Ausführung mit einem integrierten Akku und verzichtet vollständig auf Batterien. Laut Hersteller reicht eine Ladung für bis zu 14 Stunden Betrieb, abhängig von Helligkeit und Farbe. Auf der Rückseite befindet sich ein Magnet, mit dem sich die Leuchte an metallischen Flächen befestigen lässt, etwa an Regalen, Heizkörpern oder Werkzeugwagen.

Gesten, Farben und App-Anbindung

Die Bedienung erfolgt direkt am Gerät über einfache Bewegungen. Drehen und Schütteln werden von einem eingebauten Bewegungssensor erkannt und dienen als Steuerbefehle. Auf diese Weise lassen sich Farben und Helligkeit wechseln, ohne eine Taste zu drücken. Ein längerer Druck startet einen automatischen Farbwechsel. Neben verschiedenen Weißtönen bis zu einer Farbtemperatur von 4.000 Kelvin stehen zahlreiche farbige Lichtstufen zur Verfügung.

Zusätzlich kann die Lampe per Bluetooth mit der kostenlosen SMART+ App verbunden werden. Dort lassen sich die Einstellungen genauer vornehmen und mehrere Leuchten miteinander koppeln. Auf diese Weise können sie gleichzeitig ihre Farbe ändern oder gemeinsam gedimmt werden, was etwa in Kinderzimmern oder bei dekorativen Anwendungen genutzt werden kann.

Neben der Lichtfunktion bietet das Gerät auch einfache Klangkulissen. Vier gespeicherte Hintergrundgeräusche wie Meeresrauschen oder Vogelstimmen können abgespielt werden, um eine ruhige Umgebung zu schaffen, etwa beim Einschlafen oder Lesen.

Jetzt für unter 10 Euro verfügbar

Zum Start im September lag der empfohlene Verkaufspreis bei 14,95 Euro. Inzwischen wird das erst seit wenigen Monaten erhältliche Modell im Handel deutlich günstiger angeboten. Aktuell ist die Lampe bereits für unter zehn Euro bei amazon.de verfügbar.