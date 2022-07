Netflix will Maßnahmen gegen Account-Sharing verschärfen

Netflix betont in diesem Zusammenhang, dass die Nutzung auf Mobilgeräten von dieser Regelung ausgenommen ist. Es geht dabei ausschließlich um die klassische Netflix-Nutzung am TV-Gerät.

Netflix geht in einem Blog-Beitrag auf die Details zum neuen „ Home-Management “ ein. Dem zufolge ist die Möglichkeit, zum Preis von umgerechnet etwa 2,99 Euro im Monat neue Mitglieder hinzuzufügen, nach dem ursprünglichen Start in Chile, Costa Rica und Peru künftig auch in Argentinien, der Dominikanischen Republik, El Salvador, Guatemala und Honduras testweise verfügbar. Über die Accountverwaltung lassen sich dort dann jederzeit zusätzliche „Homes“ kostenpflichtig hinzufügen oder auch wieder entfernen.

Die neue Vorgehensweise basiert auf dem bereits im Frühjahr testweise eingeführten Konzept, die Nutzung eines Netflix-Abonnements von verschiedenen Haushalten aus gegen Aufpreis zu ermöglichen . Was ursprünglich wie eine vom Nutzer auf freiwilliger Basis aktivierbare Option geklungen hat, scheint künftig aber in gewisser Weise auch automatisiert zu werden. Das Magazin Bloomberg berichtet, dass Netflix-Abonnenten, die länger als zwei Wochen zusätzlich zur regulären Nutzung von einem anderen Ort aus auf ihr Konto zugreifen, dazu aufgefordert werden, eine erhöhte Gebühr zu bezahlen.

Insert

You are going to send email to