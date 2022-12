Dock-Sperre und mehr: Deeper aktiviert versteckte Mac-Funktionen

Inzwischen auch für den Einsatz auf macOS Ventura vorbereitet, setzt die Freeware-Anwendung jetzt auf den selben Look wie die Systemeinstellungen von macOS Ventura, nutzt aber nach wie vor die bekannten Kategorien. So bietet Deeper die App-Bereiche Allgemein, Finder, Menüs, Dock, Anmeldung, Programme und Verschiedenes an.

Kleine Anekdote zum Einstieg in das Thema: Auf dem Mac eines schon etwas in die Jahre gekommenen Bekannten beförderte dieser immer wieder die sorgfältig im Dock platzierten Programm-Symbole ins Nirwana. Damals, während der ersten Gehversuche des Bekannten mit Maus und Trackpad, haben wir nach einer vorübergehenden Problemlösung gesucht und sind bei Deeper gelandet .

