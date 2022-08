Netflix: Werbezugang geht wohl mit Preiserhöhung einher

Ähnlich wie Disney will Netflix Anfangs etwa vier Werbeminuten in jede Stunde Content einbauen und den Reklameanteil damit relativ überschaubar halten. Dieser könnte nach erfolgreicher Etablierung des günstigen Zugangs jedoch schnell weiter wachsen und soll nicht in Stein gemeißelt sein. Geplant sind Spots vor neuen Sendungen und während laufender Inhalte aber nicht danach.

Dies passt in den Vereinigten Staaten hervorragend ins Portfolio, da der günstige Netflix-Basic-Tarif seit der letzten Preiserhöhung hier mindestens $9,99 kostet. Zum Vergleich: In Deutschland werden für den günstigsten Netflix-Zugang noch schmale 7,99 Euro fällig.

Dass Netflix an der Einführung eines günstigeren, dafür jedoch zu Teilen werbefinanzierten Zugangs arbeitet, ist seit mehreren Wochen offiziell bekannt. Unklar ist bislang wie viel billiger der Zugang sein wird, der nicht nur Serien und Spielfilme sondern auch in regelmäßigen Abständen eingespielte Reklame-Spots enthalten wird.

Insert

You are going to send email to