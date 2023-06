Netflix steigt ins Livesport-Streaming ein

Der Video-Streaming-Dienst Netflix bereitet sich auf die Liveübertragung seines ersten Sport-Events vor und soll dafür eine Profi-Sportart gewählt haben, die seit der Vereinigung von LIV Golf und der PGA Tour nahezu vollständig in saudi-arabischer Hand liegt: Golf.

Promi-Turnier mit Serien-Stars

Geplant ist offenbar ein Promi-Turnier, das mit Serienstars besetzt sein soll, die in anderen Netflix-Produktionen eine Rolle spielen. Damit sind jedoch weniger Serien oder Soaps gemeint, sondern die Docutainment-Formate „Drive to Survive“ über die Formel 1 und die Golf-Dokumentation „Full Swing“ über die zurückliegende Golf-Saison.

Zusammentreffen sollen die Gesichter aus den beiden Produktionen in Las Vegas und hier nicht nur für Einschaltquote sorgen, sondern Netflix auch mit einem Testumfeld versorgen, in denen bei plötzlichen Streaming-Aussetzern nicht ganz so viel auf dem Spiel steht, wie bei hochkarätigen Fußball-Begegnungen, Basketball- oder Football-Spielen.

Bruchlandung bei letztem Live-Event

Denn in Sachen Live-Übertragung hat Netflix bekanntlich noch einiges zu lernen. Zuletzt legte der Streaming-Anbieter mit dem Live-Event zur beliebten Dating-Show „Love Is Blind“ eine Bruchlandung hin und musste die Live-Übertragung nach mehreren Aussetzern und längeren Wartepausen gänzlich abbrechen.

Lernen wie es besser gehen könnte, will man nun offenbar mit einem Prominent besetzten Golf-Turnier. Dies berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen, merkt aber an, dass sich die entsprechenden Vorbereitungen in einer frühen Phase befänden.

Netflix könnte Events wie das Golf-Turnier nutzen um Erfahrungen mit Live-Sport-Events zu sammeln und im Hintergrund die benötigte Streaming-Infrastruktur aufzubauen, ehe der Konzern in die Bieter-Wettkämpfe um die Übertragungsrechte der großen Ligen einsteigt.