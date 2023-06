Odyssey G9: Samsungs neuer 49-Zoll-Bildschirm auch als Dumb-Display

Der Odyssey OLED G9 wird dabei in zwei unterschiedlichen Ausführungen angeboten. Die Modellbezeichnung G95SC6 bezeichnet die Standard-Ausgabe mit Smart-TV-Applikationen, einem integrierten IoT-Hub, einem Gaming-Hub und einer begleitenden Fernbedienung. In der Version G93SC7 wird der Odyssey OLED G9 auch als reines Display ohne smarte Zusatzfunktionen mit nahezu identischen Spezifikationen angeboten.

Der koreanische Technologie-Riese Samsung hat sein Portfolio an Bildschirmen um einen neuen SchreibtischRiesen ausgebaut, der auf eine beachtliche Bildschirmdiagonale von 49 Zoll setzt, seine Auflösung jedoch auf die so genannte Dual Wide Quad High Definition (DWQHD) von 5.120 px x 1.440 px beschränkt.

Insert

You are going to send email to