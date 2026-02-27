Zusätzliche Gebühren und globale Einführung
In Deutschland: HBO Max weitet Maßnahmen gegen Passwort-Sharing aus
HBO Max verschärft seine Maßnahmen gegen das Teilen von Zugangsdaten. Wie Warner Bros. Discovery bei der Vorlage der jüngsten Quartalszahlen mitteilte, soll die bereits in den USA gestartete Einschränkung 2026 weltweit ausgerollt werden.
Zusatzkonten kosten extra
In den Vereinigten Staaten geht der Dienst seit August gegen die Nutzung von Konten außerhalb des eigenen Haushalts vor. Abonnenten können gegen 7,99 Dollar im Monat ein zusätzliches Profil für externe Nutzer freischalten. Zuvor hatte das Unternehmen technische Verfahren getestet, um zahlende Haushalte von irregulären Mitnutzern zu unterscheiden.
Mit der internationalen Ausweitung folgt HBO Max einem Branchentrend. Vergleichbare Schritte anderer Anbieter führten zunächst zu steigenden Abozahlen, flachten jedoch nach einer ersten Anmeldewelle ab. Zudem stoßen solche Maßnahmen bei Bestandskunden häufig auf Kritik.
Fokus auf langfristige Kundenbindung
Die Einschränkung beim Passwort-Sharing ist Teil einer breiteren Strategie. Warner Bros. Discovery setzt neben strengeren Kontrollen auf den Ausbau in weiteren europäischen Märkten, deren Start teilweise noch in diesem Quartal erfolgen soll.
Ein Schwerpunkt liegt auf langfristig angelegten Serien, die Abonnenten über Jahre hinweg binden sollen. Als Beispiel nennt das Management „The Pitt“. Auch die geplante „Harry Potter“-Serie, die Anfang 2027 starten soll und auf eine lange Laufzeit ausgelegt ist, gehört zu dieser Strategie.
Parallel arbeitet HBO Max an Produktanpassungen, um Nutzung und Kundenbindung zu verbessern. Ziel ist es, die Abwanderung zu senken.
Werbung als Wachstumstreiber
Zudem rückt die Monetarisierung stärker in den Mittelpunkt. Neben möglichen Preisanpassungen sollen vor allem werbefinanzierte Tarife wachsen. International sind viele dieser Modelle noch im Aufbau, die Auslastung gilt als vergleichsweise niedrig.
Künftig will Warner Bros. Discovery zudem keine regelmäßigen Abonnentenzahlen für HBO Max mehr veröffentlichen und damit den Fokus stärker auf Umsatz und Profitabilität legen.
So viel kostet HBO Max aktuell
- Basis mit Werbung: 5,99 € pro Monat (01/2026–12/2026), ab 01/2027: 6,99 €
- Standard: 11,99 € pro Monat (01/2026–12/2026), ab 01/2027: 12,99 €
- Premium: 16,99 € pro Monat (01/2026–12/2026), ab 01/2027: 17,99 €
Entwickler: WarnerMedia Global Digital Services, LLC
Laden
Also wenn man so schon anfängt dann kannst des gleich wieder kündigen
+1
Die Menschen können ja auch einfach mal ehrlich sein
Tatsächlich auch gemacht. Wobei ich sagen muss, dass HBO neben Paramount+ für mich die besten Dienste sind. Paramount hat Star Trek und tolle Serien. HBO einfach ne geniale Filmauswahl. Disney+ und Netflix sind hingegen eher … Müll :D
Inwiefern anfangen? HBO Max gibt es seit Jahren. Und am Ende macht HBO nichts, was andere nicht ausmachen. Bedanken darf man sich bei den Leuten, die das Sharing übertrieben haben.
15 Streaming Anbieter, anti Passwort Sharing, Werbung… welcome to the bay
Und schwupp, schon beginnt Filesharing wieder interessant zu werden…..Nachdem viele Anbieter den Hals nicht voll genug bekommen….
Hat mir ein Freund erzählt.
Komisch, das vernünftiges Verhalten automatisch den FileSharing umwechselt. Den Content wollen Sie also alle doch haben! Nur dafür bezahlen wollen sie nicht.
Genauso sieht es nämlich aus…..
Die paar Serien die einen wirklich interessieren werden kann man auch ohne
Probleme im Netz bekommen.
Boomt seit längerem schon wieder
Diebstahl ist niemals interessant von Lixusgütern ist niemals interessant.
Entweder ich kann bzw. will mir etwas leisten oder eben nicht. Einfache Sache.
Es dürfte doch kein großer Aufwand sein, einen Vierzeiler Korrektur zu lesen.
Braucht man das überhaupt? Also wenn man Netflix und Amazon hat… irgendwann reicht es auch mal mit Streaminganbietern :D
Amazon und Netflix zeigen lediglich Mainstream. Wenn man drauf steht, reicht das natürlich.
Account Sharing nicht erlaubt oder kostet extra und ständig wird man bei jedem Streamingdienst mit Werbung zugeballert, obwohl man schon so viel zahlt. Dann brauchen die sich echt nicht wundern, wenn die Leute kündigen oder ihre Abos mit VPN abschließen. Netflix konnte vor 10 Jahren auch alle möglichen Filme und Serien für die Hälfte anbieten. Jetzt auf einmal nicht mehr?
Normaler Sachverstand ist jetzt nicht so dein Ding, was?
Ist bei dir im Umfeld sonst Nix teurer geworden? Mal bisschen weiter denken
Ich kenne nicht mal jemanden, der das hat :-)
Mal schauen wie es nun nach der Übernahme durch Paramount/Skydance weitergeht. Zustimmung vorausgesetzt.
Netflix ist nicht raus, sie erhöhen nur das Angebot nicht weiter. Am 20. März fällt die Entscheidung und es wird den Aktionären empfohlen, Netflix zu wählen. Es wird interessant werden. Aber noch ist nichts entschieden.
Wenn’s zu Netflix kommt ok, wenn nicht, wirds halt woanders geschaut.
dass man bei allen anbietern 4k immer nur um großen tarif bekommt ist einfach so maximal dumm. ich brauche keine 4 streams gleichzeitig. ich will einfach nur die höchste qualität. kein normaler mensch zahlt doch dafür dann 17€.
Tja doch Zahlen einige
Braucht niemand gibt genug alternativen die schon am Markt sind.
Wo aber nicht das läuft, was bei HBO läuft
FileSharing muss nun aber wirklich stärker verfolgt werden und viel, viel härter bestraft werden. Also keine Geldstrafen sondern grundsätzlich immer Knast für eine bestimmte Zeit.
Das sehe ich auch so. Die Strafen sind viel zu gering. So etwas muss peinlich sein und dem Umfeld auffallen, wenn man erwischt wird. Man merkt es an den ganzen Idioten hier in den Kommentaren sehr gut.
Realistisch gesehen, wenn niemand mehr Filesharing betreiben würde gäbe es viel mehr Kunden und vielleicht müsste der Preis dann auch nicht zu hoch sein