Zusätzliche Gebühren und globale Einführung

In Deutschland: HBO Max weitet Maßnahmen gegen Passwort-Sharing aus
HBO Max verschärft seine Maßnahmen gegen das Teilen von Zugangsdaten. Wie Warner Bros. Discovery bei der Vorlage der jüngsten Quartalszahlen mitteilte, soll die bereits in den USA gestartete Einschränkung 2026 weltweit ausgerollt werden.

Germany Hbomax Hero 69301905f3a16

Zusatzkonten kosten extra

In den Vereinigten Staaten geht der Dienst seit August gegen die Nutzung von Konten außerhalb des eigenen Haushalts vor. Abonnenten können gegen 7,99 Dollar im Monat ein zusätzliches Profil für externe Nutzer freischalten. Zuvor hatte das Unternehmen technische Verfahren getestet, um zahlende Haushalte von irregulären Mitnutzern zu unterscheiden.

Mit der internationalen Ausweitung folgt HBO Max einem Branchentrend. Vergleichbare Schritte anderer Anbieter führten zunächst zu steigenden Abozahlen, flachten jedoch nach einer ersten Anmeldewelle ab. Zudem stoßen solche Maßnahmen bei Bestandskunden häufig auf Kritik.

Fokus auf langfristige Kundenbindung

Die Einschränkung beim Passwort-Sharing ist Teil einer breiteren Strategie. Warner Bros. Discovery setzt neben strengeren Kontrollen auf den Ausbau in weiteren europäischen Märkten, deren Start teilweise noch in diesem Quartal erfolgen soll.

Hbo Prime Video Kanal

Ein Schwerpunkt liegt auf langfristig angelegten Serien, die Abonnenten über Jahre hinweg binden sollen. Als Beispiel nennt das Management „The Pitt“. Auch die geplante „Harry Potter“-Serie, die Anfang 2027 starten soll und auf eine lange Laufzeit ausgelegt ist, gehört zu dieser Strategie.

Parallel arbeitet HBO Max an Produktanpassungen, um Nutzung und Kundenbindung zu verbessern. Ziel ist es, die Abwanderung zu senken.

Werbung als Wachstumstreiber

Zudem rückt die Monetarisierung stärker in den Mittelpunkt. Neben möglichen Preisanpassungen sollen vor allem werbefinanzierte Tarife wachsen. International sind viele dieser Modelle noch im Aufbau, die Auslastung gilt als vergleichsweise niedrig.

Künftig will Warner Bros. Discovery zudem keine regelmäßigen Abonnentenzahlen für HBO Max mehr veröffentlichen und damit den Fokus stärker auf Umsatz und Profitabilität legen.

So viel kostet HBO Max aktuell

  • Basis mit Werbung: 5,99 € pro Monat (01/2026–12/2026), ab 01/2027: 6,99 €
  • Standard: 11,99 € pro Monat (01/2026–12/2026), ab 01/2027: 12,99 €
  • Premium: 16,99 € pro Monat (01/2026–12/2026), ab 01/2027: 17,99 €
27. Feb. 2026 um 12:28 Uhr von Nicolas


