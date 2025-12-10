Netflix gegen Paramount: Das soll mit Warner Bros geschehen

Die in den vergangenen Tagen sowohl von Netflix als auch von Paramount angekündigten, konkurrierenden Übernahmepläne für Warner Bros. Discovery haben es nicht leicht gemacht, den Überblick auf mögliche Konsequenzen zu behalten. Wir wollen die ruhige Wochenmitte dafür nutzen, die beiden zentralen Optionen an dieser Stelle kurze einzuordnen.

Netflix gegen Paramount: Die Pläne

Im Ringen um die Zukunft von Warner Bros. Discovery stehen sich zwei Konzepte gegenüber. Netflix verfolgt den Plan, Filmstudio und Streaminggeschäft zu übernehmen und diese direkt in das eigene Streamingmodell zu integrieren. Ziel ist es, Inhalte stärker auf die eigene Plattform zu konzentrieren und dort zu verwerten.

Gleichzeitig hat Netflix angekündigt, dass das Fernsehgeschäft von Warner Bros. Serien weiterhin an andere Streamingdienste und klassische Sender verkaufen soll. Produkte wie Apple TV Plus, NBC oder CBS würden damit auch künftig mit Produktionen aus diesem Haus beliefert.

Die zahlreichen Marken von Warner Bros. Discovery

Paramount verfolgt einen anderen Ansatz. Das Unternehmen bietet für den gesamten Konzern einen Barpreis an und möchte das klassische Studiomodell mit Kino und Fernsehen fortführen. Damit würde Warner Bros. näher an der bisherigen Struktur bleiben, in der Filme zunächst im Kino starten und Serien für verschiedene Abnehmer produziert werden.

Paramount argumentiert zudem, dass diese Lösung für Aktionäre berechenbarer sei, da sie nicht von der Entwicklung eines einzelnen Streamingdienstes abhänge.

Die Angebote im Vergleich

ca. 83 Milliarden US-Dollar für Studio und Streaminggeschäft von Warner Bros. Discovery. Fokus auf Streaming, Integration in eigene Plattform, Weiterverkauf von Serien an andere Anbieter angekündigt. Paramount: ca. 108 Milliarden US-Dollar für den gesamten Konzern, 30 US-Dollar pro Aktie in bar. Fokus auf klassisches Studio mit Kino und Fernsehen, vollständige Übernahme statt Teilverkauf

Die Folgen für Streaming, Kinos und Beschäftigte

Ein zentraler Unterschied liegt in den möglichen Folgen für den Filmmarkt. Unter dem Netflix-Modell würde sich der Schwerpunkt weiter in Richtung Streaming verschieben. Zwar wurden Kinostarts in Aussicht gestellt, doch in der Branche wird erwartet, dass sich die Zeiträume zwischen Kinostart und Streamingverkauf weiter verkürzen. Für Kinos könnte das langfristig weniger planbare Starts bedeuten.

Bei einem Erfolg von Paramount würde das Kinogeschäft voraussichtlich eine größere Rolle behalten. Gleichzeitig gehen Branchenbeobachter davon aus, dass eine vollständige Fusion von Paramount und Warner Bros. zu Überschneidungen in Verwaltung und Produktion führen würde. Dies könnte Stellenabbau nach sich ziehen. Damit stehen sich zwei Risiken gegenüber. Auf der einen Seite der mögliche Bedeutungsverlust der Kinos, auf der anderen Seite der Abbau von Arbeitsplätzen im Studiobetrieb.

Und was wird aus den Zuschauern? Netflix stellt in Aussicht, dass Inhalte gebündelt und für Abonnenten einfacher verfügbar werden. Kritiker verweisen jedoch auf die sinkende Konkurrenz zwischen großen Plattformen und vermuten rasche Preissteigerungen. Paramount betont dagegen die Vielfalt klassischer Vertriebswege, die sich über Kino, Fernsehen und verschiedene Streamingportale verteilt.