OpenAI testet Anzeige von Werbung in ChatGPT

OpenAI hat seine Pläne zur Einführung von Werbung in ChatGPT konkretisiert. Das Unternehmen will in den kommenden Wochen erstmals Werbung in seinem KI-Dienst integrieren. Im Rahmen einer Testphase werden zunächst allerdings nur ChatGPT-Nutzer in den USA betroffen sein, die gar nichts bezahlen oder den vergünstigten Tarif „ChatGPT Go“ verwenden. Die „Vollversionen“ ChatGPT Plus, Pro, Business und Enterprise sollen nach Angaben des Unternehmens werbefrei bleiben.

Nach Darstellung des Unternehmens sollen Anzeigen klar von den KI-Antworten getrennt und eindeutig gekennzeichnet werden. So würde die Werbung zunächst nur am Ende eines Gesprächsstrangs erscheinen und sich thematisch am Inhalt der Anfrage orientieren. Die Anzeigen könnten dann zu werbefinanzierten KI-Chats weiterleiten.

Klare Trennung von Antworten und Anzeigen

OpenAI betont, dass die Inhalte der Antworten von ChatGPT nicht durch die Integration von Werbung beeinflusst werden. Auch würden Werbekunden keinerlei Zugriff auf Unterhaltungen erhalten und es würden auch keine Gesprächsdaten verkauft. Nutzer sollen zudem einstellen können, ob und in welchem Umfang ihre Daten für die Anzeige von personalisierter Werbung verwendet werden dürfen.

Die Werberichtlinien von OpenAI sehen auch vor, dass die Anzeige von Werbung nur bei angemeldeten und volljährigen Nutzern erfolgt. In sensiblen Bereichen wie Gesundheit oder Politik will das Unternehmen eigenen Angaben zufolge komplett auf Anzeigen verzichten. Zudem soll es möglich sein, einzelne Werbeinhalte auszublenden und Rückmeldungen zu geben.

Datenschutz als zentrale Voraussetzung

OpenAI sieht die werbefinanzierten Modelle als Ergänzung zu den bestehenden Abo-Angeboten. Die Kombination aus Bezahlmodellen und Werbung soll dazu beitragen, KI-Dienste breiter verfügbar zu machen. Zugleich verweist das Unternehmen darauf, dass Vertrauen und Datenschutz zentrale Voraussetzungen für die Akzeptanz des Angebots bleiben müssen.

Anlass für den Start der Tests ist die Einführung des vergünstigten Tarifs ChatGPT Go in den USA. In Deutschland ist ChatGPT Go bereits seit Dezember zum Monatspreis von 8 Euro verfügbar. Der Preis für den Standardtarif „Plus“ liegt hierzulande derzeit bei 23 Euro im Monat. Eine Übersicht der unterschiedlichen Leistungsstufen findet sich hier.