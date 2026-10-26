Weniger Aufrufe und Wiedergabezeit
Netflix-Nutzung sinkt: Abonnenten schauen immer seltener
Netflix gewinnt weiterhin neue Kunden, kann diese aber offenbar immer seltener zum Einschalten bewegen. Interne Nutzungsdaten über die die Economic Times berichtet, zeigen, dass Abonnenten den Streamingdienst weniger häufig öffnen und auch weniger Zeit mit Filmen und Serien verbringen als noch vor einigen Jahren. Die Entwicklung bereitet dem Unternehmen zunehmend Sorgen, obwohl die Zahl der zahlenden Kunden weiter steigt.
Netflix erfasst die Nutzung unter anderem mit einer Kennzahl namens „Qualified Play Days“ (QPD). Sie beschreibt, an wie vielen Tagen innerhalb eines Monats Abonnenten tatsächlich Inhalte abrufen. Nach Angaben mit den Zahlen vertrauter Personen ist dieser Wert in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Auch die durchschnittliche Wiedergabezeit pro Kunde sinkt.
Mehr Kunden gleichen geringere Nutzung aus
Insgesamt wächst die über Netflix abgespielte Videomenge weiterhin leicht. Im ersten Halbjahr legte die gesamte Nutzungsdauer um wenige Prozentpunkte zu. Dieser Anstieg geht allerdings auf die höhere Kundenzahl zurück. Betrachtet man einzelne Abonnenten, verbringen diese inzwischen weniger Zeit mit dem Dienst.
Begonnen hat die Entwicklung nach den 2022 eingeführten Maßnahmen gegen die gemeinsame Nutzung von Passwörtern. Netflix ging zunächst davon aus, dass die rückläufigen Werte eine vorübergehende Folge der veränderten Kontonutzung seien. Inzwischen hält der Trend jedoch an. Als mögliche Ursachen diskutiert das Unternehmen stärkeren Wettbewerb, Schwächen beim Programmangebot, Änderungen an der Benutzeroberfläche und unzureichende Werbung außerhalb der eigenen Plattform.
Netflix: Teure Inhalte treffen auf rückläufige Nutzerzahlen
Besonders in den USA fällt die Entwicklung auf. Nach Erhebungen des Analyseunternehmens Apptopia stieg die Zahl der amerikanischen Abonnenten, die Netflix überhaupt nicht öffneten, im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 16,6 Prozent. Gleichzeitig gewinnen kostenlose Angebote wie YouTube an Bedeutung.
Höhere Ausgaben für Inhalte und neue Formate
Netflix reagiert mit höheren Programmausgaben und erweitert sein Angebot um Live-Sport und Podcasts. Auch personell gibt es Veränderungen. Das Unternehmen hat die Führung seiner Inhaltssparte neu besetzt und sechs Prozent der Belegschaft abgebaut.
Eine Kündigungswelle bleibt bislang aus. In den USA liegt die monatliche Kündigungsquote laut Antenna unverändert bei zwei Prozent. Auch die jüngsten Preisanpassungen hätten nach Angaben von Netflix keine ungewöhnlichen Kündigungszahlen ausgelöst. In Deutschland erhöhte der Dienst erst im September seine Preise. Das werbefreie Standard-Abo kostet inzwischen 15,99 Euro im Monat.
Kürtlich verteuert: Die aktuellen Netflix-Preise
Hinzu kommt, dass Netflix derzeit die verbliebenen Nutzer seines alten Basis-Abos zum Tarifwechsel auffordert. Wer weiterhin ohne Werbung schauen möchte, muss künftig deutlich mehr bezahlen. Ob die höheren Kosten die bereits rückläufige Nutzung zusätzlich beeinflussen, geht aus den vorliegenden Daten nicht hervor.
Immer schlechtere Qualität der Filme… da schau ich lieber Apple TV :))
+1
Qualität vor Quantität
Bin ganz bei dir: Netflix setzt für mich immer mehr auf Quantität statt Qualität. Hinzu kommt, dass der Preis ständig steigt. Ich nutze YouTube sehr viel und habe dort das Premium Abo. Bei Apple TV gibt es auch ein paar Sachen, die ich gerne schaue. Aber bei all den anderen Anbietern ist das Angebot eine wahre Flut. Wenn man etwas Bestimmtes sehen möchte, muss man erst herausfinden, bei welchem Anbieter es läuft. Und schon soll und muss man ein weiteres Abo abschließen. Darauf habe ich einfach keine Lust mehr.
Ich bin dabei, wieder DVDs zu kaufen und sie in Plex einzupflegen. Ab und an schaue ich gerne ältere Sachen mehrfach, auch Serien.
Und was? Für einen Monat kann ich das verstehen, aber länger auch nicht. Mir gefällt Netflix und es gibt genug Gutes!
Tja. Woran mag das wohl liegen?
Die erste Staffel einer Serie kann man gucken, die anderen kommen dann bei einem anderen Anbieter.
Das wird sicher anderen auch noch so passieren.
Ich bin immer noch der Meinung, dass es besser wäre wenn man alles bündelt.
Aber jeder will halt mitverdienen.
Wir haben kaum noch geschaut und vor drei Tagen Netflix gekündigt. Vielleicht probieren wir doch noch mal Apple TV+.
Tja, das passiert, wenn das Angebot immer schlechter und gleichzeitig auch noch teurer wird.
Da ist was dran. Schaue auch mal rein, nichts gefunden und dann woanders geschaut….
Es ist aber auch im Sommer weniger bei mir, der Junge geht noch an die frische Luft ;-)
Vielleicht sollten die wieder mehr Synchronisierte Filme und Serien zeigen,wird ja immer schlimmer mit den OV“S bei denen
Und erst die Quote derer, die das Angebot von Netflix derart uninteressant findet, dass erst gar nicht ein Abo abgeschlossen wird.
Wieviel Potenzial durch Nichtlieferung man hier verbläst, wäre auch mal interessant… abseits der grundsätzlichen „ist das Produkt die 20 Euro wert“ Diskussion