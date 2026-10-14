Netflix kündigt Basis-Abos von Bestandskunden

Netflix beginnt offenbar damit, auch in Deutschland die letzten verbliebenen Nutzer seines alten Basis-Abos zur Auswahl eines neuen Tarifs aufzufordern. Bislang konnten Bestandskunden das längst nicht mehr buchbare Abonnement für monatlich 9,99 Euro weiterverwenden. Damit ist nun zumindest für erste Kunden Schluss.

Unser Leser Christian hat uns auf eine entsprechende E-Mail des Streamingdienstes aufmerksam gemacht. Darin informiert Netflix über die Einstellung seines bisherigen Abonnements und nennt eine konkrete Frist für den Wechsel. Wer nicht reagiert, verliert seinen Zugang automatisch. Eine Fortsetzung des alten Tarifs ist nicht vorgesehen.

Netflix setzt Frist für den Tarifwechsel

In den nun verschickten E-Mails informiert Netflix darüber, dass das bisherige Basis-Abo für monatlich 9,99 Euro eingestellt wird. Betroffene Bestandskunden müssen sich künftig für einen der aktuell angebotenen Tarife entscheiden, wenn sie den Streamingdienst weiterhin nutzen möchten. Netflix setzt dafür eine Frist, die sich am jeweiligen Abrechnungszeitraum orientiert und bis in den Januar hinein reicht.

Wer bis zum genannten Stichtag keinen neuen Tarif auswählt, muss mit der automatischen Kündigung seiner Mitgliedschaft rechnen. Der Zugang bleibt noch bis zum Ende des bereits bezahlten Abrechnungszeitraums bestehen und wird anschließend deaktiviert. Netflix beendet die bisherigen Basis-Abonnements damit auch ohne ausdrückliche Kündigung durch die Nutzer.

Basis verschwindet: Das sind die aktuellen Netflix-Tarife

Als Alternative empfiehlt Netflix das werbefreie Standard-Abo. Dieses bietet Full-HD-Auflösung und erlaubt die gleichzeitige Wiedergabe auf zwei Geräten. Wer dem Vorschlag folgt, behält seine bisherigen Profile, den Wiedergabeverlauf und die persönlichen Einstellungen.

Alte Zusage zur Weiternutzung hinfällig

Die Entwicklung kommt nicht völlig überraschend. Bereits im Sommer 2024 berichteten wir, dass Netflix in anderen Ländern die bisherigen Basis-Abonnenten zum Tarifwechsel drängte. In Deutschland blieb die alte Option dagegen zunächst erhalten.

Noch bei der Preiserhöhung im September verwies Netflix darauf, dass Bestandskunden ihr Basis-Abo bis zu einer Änderung oder Kündigung weiterverwenden könnten. Diese Möglichkeit wird nun offenbar ebenfalls gestrichen.

Für die Betroffenen bedeutet dies vor allem höhere Kosten, sofern sie weiterhin ohne Werbung streamen möchten. Das reguläre Standard-Abo kostet inzwischen 15,99 Euro monatlich und damit sechs Euro mehr als der bisherige Basis-Tarif. Auf das Jahr gerechnet ergibt sich eine Mehrbelastung von 72 Euro.

Günstiger bleibt lediglich das werbefinanzierte Standard-Abo für 6,99 Euro. Netflix Premium kostet mittlerweile 21,99 Euro monatlich. Ob alle verbliebenen Basis-Kunden gleichzeitig angeschrieben werden oder die Umstellung schrittweise erfolgt, geht aus der vorliegenden Benachrichtigung nicht hervor.