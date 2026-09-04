Netflix wird teurer: Premium-Abo kostet jetzt 21,99 Euro

Nachdem Netflix im März die Preise in den USA erhöht hatte, haben wir bereits darauf hingewiesen, dass der Videodienst auch in Deutschland bald wieder teurer werden wird. Jetzt ist es so weit. Netflix-Nutzer müssen nun auch in Deutschland mehr bezahlen. Der Preis für das Premium-Abo steigt dabei erstmals auf mehr als 20 Euro.

Premium-Abo kostet jetzt 22 Euro

Das günstigste Angebot, das Standard-Abo mit Werbung, kostet nun 6,99 Euro statt bislang 4,99 Euro im Monat. Für das Standard-Abo von Netflix bezahlt man neuerdings 15,99 Euro statt bislang 13,99 Euro im Monat, und die Monatskosten für Netflix Premium sind von 19,99 Euro auf jetzt satte 21,99 Euro gestiegen.

Die neuen Preise dürften zunächst nur für Neukunden gelten und nach und nach auch für bestehende Abonnenten eingeführt werden. In diesem Zusammenhang ist auch anzumerken, dass das alte Basis-Abo von Netflix für neue oder zurückkehrende Mitglieder nicht mehr verfügbar ist. Wenn man diese Variante noch nutzt, will eine Kündigung wohl überlegt sein. Laut Netflix kann man das Basis-Abo so lange verwenden, bis man es ändert oder beendet.

Mit Werbung als günstigste Option

Netflix Standard mit Werbung lässt sich auf bis zu zwei unterstützten Geräten gleichzeitig in Full-HD-Auflösung nutzen. Hier sind die meisten, aber nicht alle Filme und Serien verfügbar.

Das komplette Netflix-Programm gibt es in den Abostufen Standard und Premium. Standard läuft werbefrei auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig und mit maximal Full-HD-Auflösung. Mit Premium lässt sich Netflix auf bis zu vier Geräten gleichzeitig nutzen, zudem stehen teilweise Inhalte in 4K und mit 3D-Audio zur Verfügung.

Bei den beiden großen Abostufen kann man auch Zusatzmitglieder hinzufügen. Dafür werden pro Zusatzmitglied 4,99 Euro im Monat mit Werbung beziehungsweise 5,99 Euro ohne Werbung fällig. Im Standard-Abo ist maximal ein Zusatzmitglied erlaubt, bei Premium können zwei zusätzliche Mitglieder ergänzt werden. Zusatzmitglieder nutzen einen eigenen Zugang mit separatem Profil. Sie müssen im selben Land wie der Kontoinhaber wohnen.