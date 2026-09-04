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Preiserhöhung jetzt auch in Deutschland

Netflix wird teurer: Premium-Abo kostet jetzt 21,99 Euro
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18 Kommentare 18

Nachdem Netflix im März die Preise in den USA erhöht hatte, haben wir bereits darauf hingewiesen, dass der Videodienst auch in Deutschland bald wieder teurer werden wird. Jetzt ist es so weit. Netflix-Nutzer müssen nun auch in Deutschland mehr bezahlen. Der Preis für das Premium-Abo steigt dabei erstmals auf mehr als 20 Euro.

Premium-Abo kostet jetzt 22 Euro

Das günstigste Angebot, das Standard-Abo mit Werbung, kostet nun 6,99 Euro statt bislang 4,99 Euro im Monat. Für das Standard-Abo von Netflix bezahlt man neuerdings 15,99 Euro statt bislang 13,99 Euro im Monat, und die Monatskosten für Netflix Premium sind von 19,99 Euro auf jetzt satte 21,99 Euro gestiegen.

Netflix Preise

Die neuen Preise dürften zunächst nur für Neukunden gelten und nach und nach auch für bestehende Abonnenten eingeführt werden. In diesem Zusammenhang ist auch anzumerken, dass das alte Basis-Abo von Netflix für neue oder zurückkehrende Mitglieder nicht mehr verfügbar ist. Wenn man diese Variante noch nutzt, will eine Kündigung wohl überlegt sein. Laut Netflix kann man das Basis-Abo so lange verwenden, bis man es ändert oder beendet.

Mit Werbung als günstigste Option

Netflix Standard mit Werbung lässt sich auf bis zu zwei unterstützten Geräten gleichzeitig in Full-HD-Auflösung nutzen. Hier sind die meisten, aber nicht alle Filme und Serien verfügbar.

Netflix Preise September 2026

Das komplette Netflix-Programm gibt es in den Abostufen Standard und Premium. Standard läuft werbefrei auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig und mit maximal Full-HD-Auflösung. Mit Premium lässt sich Netflix auf bis zu vier Geräten gleichzeitig nutzen, zudem stehen teilweise Inhalte in 4K und mit 3D-Audio zur Verfügung.

Bei den beiden großen Abostufen kann man auch Zusatzmitglieder hinzufügen. Dafür werden pro Zusatzmitglied 4,99 Euro im Monat mit Werbung beziehungsweise 5,99 Euro ohne Werbung fällig. Im Standard-Abo ist maximal ein Zusatzmitglied erlaubt, bei Premium können zwei zusätzliche Mitglieder ergänzt werden. Zusatzmitglieder nutzen einen eigenen Zugang mit separatem Profil. Sie müssen im selben Land wie der Kontoinhaber wohnen.
04. Sep. 2026 um 07:44 Uhr von Chris Fehler gefunden?


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  • Magnets TV Mega Stream lohnt sich immer mehr, zahle da seit 3 Jahren denselben Preis, seit dem haben RTL+, Disney und Netflix so oft erhöht…und mein Preis nach wie vor derselbe

  • Standard Abo Netflix mittlerweile 16€, ich zahle 26€ für Magenta TV, Netflix Standard, Disney+ Standard und RTL+ Premium…passt

  • Bin gespannt, wie lange sich die Netflix Nutzer noch melken lassen.

  • Cool, mein Gehalt hat sich in 10 Jahren aber nicht verdoppelt…

  • Bei nur 45 Milliarden Umsatz und nur 12 Milliarden Gewinn ist es doch fast logisch die Preise zu erhöhen oder ?! Gönnt mal

  • Amazon’s Shareware Video – weil es in Prime zwangsweise mit drin ist + AppleTV(+) da in Apple One enthalten, alles Andere wird „alternativ“ Konsumiert bzw. auch die Mediatheken genutzt.
    Diesen Abo-Wahn sehen wir nimmer ein.

  • Einfach mal ne Pause machen und für 1-2 Monate kündigen.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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