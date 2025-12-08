Paramount bietet 108 Milliarden Dollar
Übernahmeschlacht: Paramount torpediert Netflix-Warner-Deal
Nur wenige Tage nach der Einigung zwischen Netflix und Warner Bros. Discovery über den Verkauf zentraler Unternehmensteile verschärft sich der Machtkampf um den US-Medienkonzern. Paramount hat den Aktionären von Warner Bros. Discovery jetzt ein direktes Übernahmeangebot unterbreitet und umgeht damit bewusst den bisherigen Vorstand.
Der Schritt gilt als feindliches Angebot und könnte die bereits laufende Transaktion mit Netflix ins Wanken bringen.
Paramount bietet 30 US-Dollar pro Aktie in bar und bewertet den Konzern inklusive Schulden mit rund 108 Milliarden Dollar. Der Netflix Deal sieht dagegen den Kauf des Filmstudios und des Streamingdienstes vor und lässt die Kabelsender außen vor. Paramount will hingegen den gesamten Konzern übernehmen und begründet dies mit besseren wirtschaftlichen und regulatorischen Perspektiven für die Anteilseigner.
Die Vorzüge des Paramount-Deals in der Eigendarstellung
Der vereinbarte Teilverkauf an Netflix umfasst unter anderem das traditionsreiche Filmstudio sowie den Streamingdienst HBO Max. Sender wie CNN sollen hingegen im bisherigen Konzern verbleiben. Genau diese Aufspaltung kritisiert Paramount und stellt sie als nachteilig für die künftige Entwicklung des Unternehmens dar. Zur Erinnerung: Netflix hatte 80 Milliarden Dollar geboten.
Ein zentraler Unsicherheitsfaktor bleibt die kartellrechtliche Prüfung. Durch die Integration großer Studiomarken würde Netflix seine ohnehin starke Stellung im Streaming weiter ausbauen. In der politischen Debatte werden mögliche Wettbewerbsnachteile für Verbraucher und Produzenten thematisiert. Netflix verweist dagegen auf Konkurrenz aus dem gesamten Unterhaltungsmarkt, zu denen der Streaming-Platzhirsch auch Plattformen wie YouTube, TikTok, Amazon und Apple zählt.
Paramout will weiter auf Kino und TV setzen
Während Netflix zwar zugesichert hat, auch künftig Kinostarts für Produktionen von Warner Bros. fortzuführen, wird diese Zusage in der Branche mit Zurückhaltung betrachtet. Viele Produzenten und Kinobetreiber befürchten, dass langfristig stärker auf exklusive Streaming-Veröffentlichungen gesetzt wird. Paramount stellt dem ein klassischeres Studiomodell gegenüber, bei dem Kino und Fernsehen weiterhin eine größere Rolle spielen sollen.
Grade noch eine Mail von Netflix zur Übernahme bekommen. Da will jemand nochmal klar was abgeht.
Paramount wäre allerdings das bessere Unternehmen für die Übernahme als Netflix.
Paramount kann man nur noch boykottieren.
Warum?
Weils Trump Speichellecker sind.
Wenn da mal Trump nicht die Finger im Spiel hat…
Hat er, siehe NTV
Trump mischt sich einZuvor hatte sich US-Präsident Donald Trump in die Übernahmepläne eingemischt und gesagt, der hohe Marktanteil von Netflix im Streaming-Geschäft könne ein Problem bei den Übernahmeplänen für das Hollywood-Studio Warner Brothers sein.Trump verwies auf die anstehende Wettbewerbsprüfung und sagte, er werde auch in die Entscheidung involviert sein.Paramount wurde erst vor wenigen Monaten von der Familie des als Trump-Unterstützer bekannten Software-Milliardärs Larry Ellison übernommen.
Unabhängig davon, dass Trump ganz andere Ziele verfolgt. Er hat aber durchaus Recht damit, dass Netflix mit der Übernahme viel zu groß wird.
Das wird jetzt noch ein Kampf…
Ich hoffe dass dann zukünftig weiterhin noch (4k)-Blurays mit warner filmen auf den markt kommen
Dann solltest du wie ich hoffen, das Paramount übernimmt. Netflix veröffentlich so gut wie nie Inhalte auf physischen Datenträgern.
Es wird spannend… >:D
Was auch immer dabei rauskommt, hinterher haben wir noch einen Anbieter mehr und man weiß nicht welchen man nehmen soll um das zu gucken, was man vielleicht gucken will. Für alle wird es echt langsam zu viel.
Wieso sollte man einen Anbieter mehr haben?
Ein Anbieter weniger eher.
+1, HBO Max – das bald auf den deutschen Markt kommen soll – gehört auch zu Warner Bros. Ich gehe mal davon aus, dass Netflix oder Paramount den Dienst integrieren werden. Und wenn ein 14 Mrd. kleines Unternehmen wie Paramount , Warner Bros. für 108 Mrd. übernehmen will dann müssen die Preise der Abos aber extrem steigen. Beide Unternehmen haben in den letzten Jahren vor allem eines gemacht: Verlust!
Günstiger wird es für die Kunden nicht, es kommen dann Ausreden wie „Wir bieten nun viel mehr Filme und Serien an, deshalb steigt der Preis nur ein wenig, ganz wenig, ja mickrig von 12 Euro pro Monat auf wenige 18,99 Euro pro Monat.“ :)
Mit Werbung ;)
Nunja, die Fragmentierung der Streaminganbieter hat ebenfalls den Preis hochgetrieben
Die Zeche zahlen wir, das dürfte klar sein.
Ich nicht, werde und kann ohne Netflix und Co. überleben
Warum bietet Apple nicht ?
Sie verpassen den Anschluss damit
Zu Apple würde maximal der eher kleine Bereich HBO passen. Der aber eher weniger einzeln übernommen werden kann.
Die müssen schon eine KI kaufen
Weil Apple dann der Diversität abschwören müsste und Trump das noch mehr in die Karten spielen würde. Die sind früh ausgestiegen und das ist auch gut so.
Apple investiert das Geld lieber in Aktien-Rückkaufprogramme – solange es noch erlaubt ist. Da hat die Chef-Etage mehr von!
Wird die Sache für den Endnutzer nicht günstiger machenden eher so n Oligopol enden
Da kann man mal sehen, dass diese Dienste viel zu teuer sind, wenn da so viel Geld hängen bleibt.
Paramount ist mehr als ein Streamingdienst. Streaming ist bei Paramount nur ein extrem kleiner teil.
108 Miliiarden? Realy?
Ob von denen irgendjemand noch versteht, was eine Milliarde ist? Von über 100 davon gar nicht zu reden.
Da müssen dann schon sehr SEHR viele Abos laufen um das wieder reinzubekommen denn die Produktion von Filmen kostet ja wieder zusätzlich Geld.
Bei Disney+ bin ich jetzt bei der erneuten Erhöhung raus. Paramount hatte wegen Star Trek aber ich kann es auch kündigen und warten bis die nächste SNW Staffel vollständig ist und dann die 10 Episoden in ein/zwei Monaten schauen. Wobei – max 3 Monate dann sind die ja eh durch. Ginge auch. Aber kein Jahr mehr.
Und wenn die immer alle noch teuerer werden:
Für das was ich da zahlen soll, kann SEHR viele DVD/BD kaufen. Und wenn es die Serien/Filme nicht auf Scheibe gibt? Dann war es wohl nicht gut genug und ich spare es mir. Ist auch mal gut.
Paramount kauft jetzt Warner und in 2 Jahren kauft Netflix dann die beiden in einer Tasche für 150 Milliarden Dollar ein.
Wer weiß was da noch kommt.