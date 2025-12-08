Übernahmeschlacht: Paramount torpediert Netflix-Warner-Deal

Nur wenige Tage nach der Einigung zwischen Netflix und Warner Bros. Discovery über den Verkauf zentraler Unternehmensteile verschärft sich der Machtkampf um den US-Medienkonzern. Paramount hat den Aktionären von Warner Bros. Discovery jetzt ein direktes Übernahmeangebot unterbreitet und umgeht damit bewusst den bisherigen Vorstand.

Der Schritt gilt als feindliches Angebot und könnte die bereits laufende Transaktion mit Netflix ins Wanken bringen.

Paramount bietet 108 Milliarden Dollar

Paramount bietet 30 US-Dollar pro Aktie in bar und bewertet den Konzern inklusive Schulden mit rund 108 Milliarden Dollar. Der Netflix Deal sieht dagegen den Kauf des Filmstudios und des Streamingdienstes vor und lässt die Kabelsender außen vor. Paramount will hingegen den gesamten Konzern übernehmen und begründet dies mit besseren wirtschaftlichen und regulatorischen Perspektiven für die Anteilseigner.

Die Vorzüge des Paramount-Deals in der Eigendarstellung

Der vereinbarte Teilverkauf an Netflix umfasst unter anderem das traditionsreiche Filmstudio sowie den Streamingdienst HBO Max. Sender wie CNN sollen hingegen im bisherigen Konzern verbleiben. Genau diese Aufspaltung kritisiert Paramount und stellt sie als nachteilig für die künftige Entwicklung des Unternehmens dar. Zur Erinnerung: Netflix hatte 80 Milliarden Dollar geboten.

Ein zentraler Unsicherheitsfaktor bleibt die kartellrechtliche Prüfung. Durch die Integration großer Studiomarken würde Netflix seine ohnehin starke Stellung im Streaming weiter ausbauen. In der politischen Debatte werden mögliche Wettbewerbsnachteile für Verbraucher und Produzenten thematisiert. Netflix verweist dagegen auf Konkurrenz aus dem gesamten Unterhaltungsmarkt, zu denen der Streaming-Platzhirsch auch Plattformen wie YouTube, TikTok, Amazon und Apple zählt.

Paramout will weiter auf Kino und TV setzen

Während Netflix zwar zugesichert hat, auch künftig Kinostarts für Produktionen von Warner Bros. fortzuführen, wird diese Zusage in der Branche mit Zurückhaltung betrachtet. Viele Produzenten und Kinobetreiber befürchten, dass langfristig stärker auf exklusive Streaming-Veröffentlichungen gesetzt wird. Paramount stellt dem ein klassischeres Studiomodell gegenüber, bei dem Kino und Fernsehen weiterhin eine größere Rolle spielen sollen.