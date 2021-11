Netflix Games: Die ersten Apps sind jetzt erhältlich

Titel die alle gänzlich gratis angeboten werden, in der App aber nach dem Netflix-Passwort fragen beziehungsweise dieses bereits aus der Netflix-App übergeben bekommen haben und ein laufendes Netflix-Abo zur Nutzung voraussetzen. Auch der Spiele-Fortschritt ist an das eigenen Netflix-Konto geknüpft und übernimmt so die Synchronisation über den gesamten Gerätepark hinweg.

Insert

You are going to send email to