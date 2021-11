Apple: Neue Bestellfristen gegen weihnachtliche Lieferprobleme

Zum Auftakt der Weihnachtssaison hat Apple eine Pressemitteilung mit mehreren Verbraucherhinweisen veröffentlicht, die unter anderem auf die diesjährigen Bestellfristen eingeht.

So bietet Apple in diesem Jahr die Möglichkeit an, schon frühzeitig Bestellungen aufzugeben, die von Apple selbst allerdings erst zu einem selbst gewählten Wunschtermin abgearbeitet werden und will Interessenten so ermöglichen mögliche Weihnachtsbestellungen schon jetzt abzusetzen, die Lieferung allerdings erst in sechs Wochen vorzunehmen.

Fristende teils bereits am 1. Dezember

Dabei ist es um die Verfügbarkeit mancher Artikel offenbar eher schlecht als recht bestellt. Während sich die iPhone-Modelle etwa alle noch bis zum 22. Dezember bestellen lassen und dennoch rechtzeitig als Weihnachtsgeschenke ankommen werden, tragen mehrere Artikel eine Bestellfrist bis 1. Dezember.

Diese gilt etwa für das iPad Air, die neuen MacBook Pro-Modelle mit 14 Zoll und mit 16 Zoll sowie den Apple TV 4K. Selbst bei den AirTags bittet Apple darum die 4er-Packs bis spätestens zum 8. Dezember zu bestellen, um eine rechtzeitige Weihnachtslieferung zu garantieren. Andernfalls empfiehlt Apple die Bestellung als Order zum Abholen im Apple Store aufzugeben oder, wo verfügbar, eine kostenpflichtige Lieferung am selben Abend auszuwählen.

Keynote-Vorlage für Weihnachtskarten

Neben den Termin-Empfehlungen hat Apple auch eine Keynote-Vorlage veröffentlicht, die beim Erstellen eigener Weihnachtskarten zur Hand gehen soll. Diese weicht geschmacklich leicht vom herkömmlichen Weihnachtskarten-Standard ab, kann bei Gefallen aber hier aus dem Netz geladen werden.

Eine Übersicht mit Geschenk-Empfehlungen hat Apple auf dieser Sonderseite im Apple Online Store veröffentlicht.