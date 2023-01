Netflix: Das kommt neu im Februar 2023

In der Folge findet ihr die komplette Liste der Netflix-Neuheiten für den kommenden Monat. Bereits in den vergangenen Tagen konnten wir die Monatslisten von Paramount+ , Disney+ , Freevee und der ZDFmediathek präsentieren.

Kurz vor Monatsende hat nun auch Netflix eine Liste mit den für Februar 2023 eingeplanten Neuerscheinungen zur Verfügung gestellt. Der Videodienst verspricht „brandheiße Filme, Dokus und Serien, die Schnee und Eis zum Schmelzen bringen“ und verweist dabei unter anderem auf die Komödie „Your Place Or Mine“ mit Reese Witherspoon und Ashton Kutcher sowie die neue Dating-Show „Too Hot To Handle“.

