Nach Audible: Weitere Amazon-Dienste kostenlos nutzbar

Diese ermöglichen dann die mehrmonatige Gratisnutzung der entsprechenden Angebote und wollen lediglich im Kalender notiert werden, um bei Nichtgefallen noch früh genug gekündigt werden zu können und so eine Überführung ins kostenpflichtige Abonnement zu verhindern. Wer sich für das kostenpflichtige Abo entscheidet, kann bei Amazon inzwischen alle Dienste mit Monatsfrist kündigen, klickt sich hier also nicht um Kopf und Kragen

Hier gilt wie so häufig: Eigentlich richten sich die Gratis-Offerten vornehmlich an Anwender die besagte Dienste bislang noch nicht beansprucht haben, allerdings ist Amazon für teils recht großzügige Toleranzen bekannt. Je nachdem, wie lange eure Testphasen bei Amazon Music , Kindle Unlimited oder Audible schon zurückliegen werden für gewöhnlich auch Wiederkehrer mit den attraktiven Testzeiträumen ausgestattet.

So bietet der Onlinehändler jetzt eine deutlich verlängerte Testphase zu vielen seiner Dienste an. Neben dem Hörbuch-Dienst Audible, bei dem sich drei kostenlose Hörbücher nach Wahl abgreifen lassen, bieten auch die Lese-Flatrate Amazon Kindle Unlimited und der von Amazon angebotene Musik-Streaming-Dienst Amazon Prime Music erweiterte Testzugänge an.

