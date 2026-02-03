Navimow i2 LiDAR: Die neue Mähroboter-Generation geht in den Verkauf

Segway Navimow hat im vorvergangenen Jahr den meistverkauften Mähroboter Deutschlands hergestellt und damit ein durchaus empfehlenswerten Gartenhelfer abgeliefert, entsprechend groß sind die Erwartungen an die neue Gerätegeneration.

Diese wurde Anfang Januar mit gleich fünf Modellen vorgestellt und startet jetzt mit einem Einführungsangebot in den deutschen Markt. Am spannendsten ist dabei die neue i2-LiDAR-Serie.

Die neuen Geräte verzichten vollständig auf Begrenzungsdrähte und externe Antennen und können sich direkt nach dem Aufstellen selbstständig im Garten orientieren – so wie man es von modernen Saugrobotern kennt, die die eigenen vier Wände selbstständig kartografieren.

Der Verkaufsstart markiert zugleich die Erweiterung des bestehenden Navimow-Portfolios um Modelle, die auf eine Kombination aus LiDAR-Sensorik und Kameratechnik setzen und damit auch ohne Satellitensignale auskommen.

Orientierung ohne Begrenzungsdraht

Kern der neuen Geräte ist ein Navigationssystem, das auf einem fest verbauten Solid-State-LiDAR und einer Kamera basiert. Der Roboter tastet den Garten aktiv ab und erstellt daraus eine digitale Karte, die in der begleitenden App angezeigt und angepasst werden kann. Grenzen, Wege und einzelne Zonen lassen sich dort nachträglich festlegen oder verändern.

Im Alltag bedeutet das, dass der Mähroboter auch unter Bäumen, in schmalen Durchgängen oder bei wenig Licht zuverlässig arbeiten soll. Die Positionsbestimmung erfolgt lokal über Sensoren, wodurch der Betrieb unabhängig von GPS-Empfang bleibt. Laut Hersteller ist damit auch ein nächtlicher Einsatz möglich, ohne dass die Orientierung leidet.

Technik, Modelle und Preise

Die i2-LiDAR-Serie umfasst mehrere Varianten für unterschiedlich große Rasenflächen. Angeboten werden Modelle für Flächen von rund 800 bis zu 2.000 Quadratmetern. Unterschiede gibt es unter anderem bei Akkukapazität, Mähdauer und Ladezeit. Allen gemeinsam sind eine automatische Kartierung, eine App-Anbindung sowie die Unterstützung von Apples „Wo ist?“-Netzwerk und Sprachassistenten wie Alexa und Google Home.

Zur Sicherheitsausstattung zählen Sensoren zur Hinderniserkennung, die sowohl feste Objekte als auch Tiere erfassen sollen. Zusätzlich sind Funktionen wie Diebstahlschutz, Ortung und Alarme integriert. Die Mähroboter sind wetterfest ausgelegt und pausieren den Betrieb bei ungünstigen Bedingungen automatisch.

Preislich startet die Serie bei rund 1.150 Euro für das kleinste Modell, zur jetzt angelaufenen Markteinführung gibt es eine passende Garage im Wert von 199 Euro geschenkt. Das Mobilfunkmodul ist ein Jahr kostenlos inkludiert und Jährlich für 29,90 Euro erneuerbar.

Segway Navimow: Die neue i2 LiDAR-Familie