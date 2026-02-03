Schnellstmöglich aufgeladen: Das ist Ankers SOLIX C2000 Gen 2

Mit der SOLIX C2000 Gen 2 bringt Anker SOLIX ein neues Modell seiner tragbaren Powerstations auf den Markt, das sich oberhalb der bereits bekannten C1000-Generation positioniert. Während Anker zuletzt mit der kompakteren C1000 Gen 2 vor allem kurze Ladezeiten und eine flexible Nutzung als USV und Notstromlösung betont hatte, zielt die C2000 Gen 2 auf längere Laufzeiten und höhere Dauerleistungen ab.

Die Kapazität liegt bei 2.048 Wh, die Dauerleistung bei 2.400 Watt, kurzzeitig können bis zu 4.000 Watt abgegeben werden. Damit richtet sich das Gerät sowohl an mobile Anwendungen wie Camping und Vanlife als auch an Haushalte, die eine transportable Reserve für Stromausfälle suchen.

Schnelles Laden und flexible Energiequellen

Ein zentrales Merkmal der neuen Powerstation ist die Unterstützung mehrerer Ladewege. Neben der klassischen Aufladung an der Steckdose kann die C2000 Gen 2 mit Solarmodulen, Generatoren oder über das Bordnetz von Fahrzeugen geladen werden. Besonders kurze Ladezeiten lassen sich durch die Kombination aus Netzstrom und Solarenergie erreichen. In diesem Fall sind laut Hersteller 80 Prozent der Kapazität in unter einer Stunde verfügbar.

Für den mobilen Einsatz relevant ist zudem die Möglichkeit, die Powerstation während der Fahrt über einen separaten Alternator-Lader zu speisen. Dadurch kann der Akku kontinuierlich geladen werden, ohne dass Standzeiten nötig sind.

Als Energiespeicher kommt eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie zum Einsatz, die auf eine hohe Zyklenfestigkeit ausgelegt ist. Vereinfacht bedeutet das, dass der Akku häufiger geladen und entladen werden kann, bevor seine nutzbare Kapazität spürbar sinkt.

Effizienz, Anschlüsse und Erweiterbarkeit

Im Vergleich zu früheren Generationen legt Anker bei der C2000 Gen 2 auch Wert auf einen reduzierten Eigenverbrauch. Im Standby-Modus soll die Powerstation weniger als zehn Watt aufnehmen, sodass gespeicherte Energie langsamer verloren geht. Für empfindliche Elektronik ist zudem eine unterbrechungsfreie Stromversorgung vorgesehen. Die Umschaltzeit liegt im Millisekundenbereich und eignet sich damit für Router oder Computer.

Trotz der höheren Kapazität bleibt das Gehäuse transportabel. Mit knapp 19 Kilogramm Gewicht fällt das Modell leichter aus als viele vergleichbare Geräte. Zusätzlich lässt sich die Kapazität über einen Erweiterungsakku auf bis zu 4 kWh erhöhen.

An der Front und den Seiten stehen mehrere Steckdosen sowie USB-Anschlüsse zur Verfügung, darunter auch leistungsstarke USB-C-Ports. Die Steuerung erfolgt optional über eine App, die Funktionen wie zeitgesteuertes Laden oder automatisches Vorladen bei angekündigten Unwettern bietet.

Preis und Verfügbarkeit

Die Anker SOLIX C2000 Gen2 wird auf der offiziellen Webseite von Anker SOLIX zu einer UVP ab 1.499 Euro erhältlich sein. Bis zum 23. Februar 2026 läuft eine Einführungsaktion. Kunden, die sich in diesem Zeitraum anmelden, profitieren im Rahmen eines Early-Bird-Sale vom 24. Februar bis zum 31. März 2026 von einem Sonderpreis von 999 Euro sowie von einem kostenlosen 100-W-Solarpanel. Zum Vergleich: Die kompaktere C1000 Gen 2 ist aktuell für 769 Euro zu haben.