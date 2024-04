Navimow i105E: Guter Ersteindruck, zuverlässige Arbeit, nervige Details

Segway, ein Hardwareanbieter, der wohl auf ewig mit seinen selbstbalancierenden Zweirädern in Verbindung gebracht werden wird, hat in diesem Jahr bekanntlich sein Angebot an Mährobotern erweitert und bietet mit der sogenannten i-Serie nun ein kostengünstigeres Modell für Gärten mit einer Gesamtgröße von etwa 500 m² an – das direkt mit dem GOAT von ECOVACS konkurriert. Wir haben uns den neuen Kandidaten genauer angeschaut.

Navimow i105E: Kompakt, leise, handlich und flink

Drahtlos, mit nur einer Antenne

Auch die i-Serie gehört zu der noch recht jungen Kategorie an Mährobotern, die nicht auf einen Begrenzungsdraht angewiesen sind, um auf den eigenen Garten losgelassen werden zu können. Anders als beim GOAT von ECOVACS setzt Segway bei seiner i-Serie jedoch nicht auf mehrere Signalgeber (sogenannte Beacons), die mit mehreren Mono-Batterien gefüttert und an verschiedenen Positionen des Gartens aufgestellt werden müssen, sondern liefert seinen Navimow i105E standardmäßig mit einer GPS-Antenne aus.

Diese wird auf einem Stabstativ aufgerichtet und ist über ein Kabel mit der Ladestation des Navimow i105E verbunden. Um den problemlosen Betrieb des Mähroboters zu gewährleisten, muss während der Ersteinrichtung eigentlich nur sichergestellt werden, dass die Stabantenne und der Roboter in seiner Basisstation auf genügend GPS-Satelliten zugreifen können. Dies ist der Fall, wenn keine übergroßen Bäume, Dachvorsprünge oder Geräteschuppen den Himmel verdecken. Als Faustregel gilt: Zwei Meter Abstand zur nächsten Hauswand reichen hier bereits aus.

Die GPS-Antenne (Mittig im Bild) und der Navimow i105E

Der Aufbau des Navimow i105E ist in 15 Minuten absolviert. Die Ladestation selbst muss mit dem Stromnetz verbunden werden, die externe GPS-Antenne mit der Ladestation. Dann müssen nur noch die vier Erdanker in den Boden geschraubt und die Kabel mit den beiliegenden Mini-Heringen so versteckt werden, dass diese weder eine Stolpergefahr darstellen noch beim Bewundern von Blüten und Trieben stören.



Der Lieferumfang: Roboter, Antenne (und Stativ), Basis, Netzteil und Kabel

Aufbauen, abfahren, Hindernisse kartieren

Deutlich mehr Zeit solltet ihr euch für den zweiten Schritt der Ersteinrichtung nehmen: das manuelle Abfahren der Rasenfläche. Hier baut man über die offizielle Navimow-Applikation eine Bluetooth-Verbindung mit dem Mähroboter auf und steuert diesen dann anschließend wie ein ferngesteuertes Spielzeugauto über die Wiese. Erst wird der Rasenrand abgefahren, in dem der Roboter seine Bahnen ziehen soll, anschließend können zusätzliche Karten-Details verzeichnet werden wie etwa mittig arrangierte Beete, Bäume oder Wege, die bei der Mähroutine ausgespart werden sollen.

Die Kartierung geht schnell von der Hand, der Navimow i105E ist gut zu steuern und in seiner Geschwindigkeit flexibel anpassbar, was euch gestattet, Details und die Führung der Rasenkanten sehr granular zu erfassen, an längeren Längsabschnitten jedoch Fahrt aufnehmen lässt.

Aktuell stört der Navimow i105E bei der Erfassung von Rasenflächen und Nogo-Zonen leider mit wiederkehrenden Hinweismeldungen, die sich eigentlich an Novizen richten und nach der ersten Bestätigung nicht mehr angezeigt werden sollten (finden wir). Dies bringt etwas Unruhe in die ansonsten flüssige erste Kartierung und fängt nach der sechsten Kurzunterbrechung auch schon an leicht zu nerven, lässt sich grundsätzlich aber aushalten, die Karte muss in der Regel ja nur einmal erstellt werden. Dennoch wird die Dauer-Nachfrage hoffentlich bald mit einer App-Aktualisierung adressiert.

Grundsätzlich hilft die App Neueinsteigern hervorragend bei der Ersteinrichtung und führt mit ausführlichen Anleitung, Texten, Grafiken und Beispielen durch die gesamte Kartenerstellung.

Nur eine Person hat Zugriff

Nach der Einrichtung macht der Navimow i105E dann mit einer angenehmen, übersichtlich strukturierten Anwendung auf sich aufmerksam, die die schnelle Erstellung von Zeitplänen gestattet und euch lediglich eine Handvoll Entscheidungen treffen lässt. Wichtig ist etwa, ob auch nachts gemäht werden soll, ob der Diebstahlschutz aktiv und ob die Audiosignale hörbar sein sollen. Dies lässt sich alles problemlos über die App steuern – allerdings nur alleine.

Derzeit kann die Navimow-Anwendung nur auf einem Endgerät installiert werden. Versuchen zwei Benutzer gleichzeitig auf den Navimow i105E zuzugreifen, meldet sich das erste Gerät ab, sobald das zweite eine Verknüpfung aufbaut. Ein Teilen des Zugriffs mit weiteren Nutzeraccounts ist noch nicht möglich. Auch hier hoffen wir auf eine Nachbesserung seitens des Anbieters.

Mulchmäher schneidet 20 mm bis 60 mm

Ist der Garten fertig kartiert, macht sich der Navimow an die Arbeit. Zur gewünschten Zeit starten die zuverlässigen Fahrten, die – dies sollte man als neuer Besitzer eines Mähroboters wissen – nicht dafür gedacht sind langen Rasen herunterzuschneiden, sondern einmal auf Linie gebrachtes Grün auf dem selben Niveau zu halten. Der Navimow nimmt mit seinen drei Klingen bei jeder Fahrt nur geringe Mengen Gras ab und lässt das Schnittgut dann direkt auf dem Rasen zurück.

Ein Mulchmäher, der einen kurz geschnittenen Rasen vor dem Ersteinsatz voraussetzt und diesen dann auf Längen zwischen 20 mm und 60 mm halten kann.

Die Fahrgeräusche des Navimow i105E sind nahezu unhörbar und lassen den Einsatz problemlos auch während der Mittagsruhe, an Wochenenden und Feiertagen zu, selbst wenn sich die Nachbarn nur wenige Meter entfernt aufhalten sollten.

Fast unhörbar: Der Navimow i105E kann auch Mittags fahren

Die an der Vorderseite angebrachte Hindernis-Kamera ist in der Lage, Hindernisse auf der Wiese zu erkennen und kann diese anschließend auch umfahren, wenn keine gesonderte No-Go-Zone für den herumliegenden Fußball vorhanden ist, auf das Kamerabild zugreifen lässt sich jedoch nicht, dies dient allein der Verbesserung von Navigation und Streckenführung.

Wie viele seiner Wettbewerber setzt auch der Navimow i105E auf einen rotierenden Messer-Teller und daran angebrachte Klingen, die nach einer gewissen Anzahl von Einsätzen ausgetauscht werden müssen. Dem Lieferumfang des Mähroboters liegen bereits vier Sätze neuer Klingen bei, neue Klingen gibt es im 12er-Pack für 20 Euro.

WLAN optional

Die erste Einrichtung setzt ein vorhandenes WLAN-Netzwerk voraus, für das wir den Hotspot eines zweiten iPhones zweckentfremdet haben. Ist der Navimow i105E jedoch erst mal aktiviert, dann kann das vom Anbieter ebenfalls erhältliche 4G-Modul installiert werden.

Die Box, die in etwa so groß ist wie zwei Schachteln Tic-Tac, wird dafür in einen wasserdichten und bereits mit dem entsprechenden Kabelanschluss vorbereiteten Slot auf der Geräteunterseite eingesteckt und mit vier Schrauben fixiert.

Der Anbieter verlangt für das 4G-Modul „Access+“ 99 Euro und liefert ein Jahr Datenvolumen mit. Die Frage nach den Kosten für weitere Jahre wartet momentan noch auf ihre Beantwortung durch Segway.

Mit Access+ ist der Zugriff auf den Mähroboter auch von unterwegs jederzeit über das 4G-Netz möglich und erlaubt jederzeit die manuelle Aktivierung, den Statuscheck oder die Neukonfiguration der Zeitpläne.

Zuverlässige Alltagspflege

Wir haben euch im vergangenen Jahr ausführlich von unseren Erfahrungen mit dem GOAT von Ecovacs berichtet und können nach den ersten Wochen mit dem Navimow i105E schon drei Beobachtungen festhalten, die für das Gerät von Segway sprechen: Der Navimow i105E ist kompakter und handlicher als das Modell von Ecovacs, liefert ein vergleichbares Schnittbild und ist deutlich zuverlässiger.

Pünktlich, kurz vor der Dämmerung, meldet sich der Navimow i105E Seit seiner erst Einrichtung verlässlich mit einer Push Mitteilung, die über die Beendigung der Gartenfahrt informiert und ist noch nicht einmal stehengeblieben, gekippt oder hat sich irgendwo verhakt. Die App wirkt zudem deutlich besser auf das Einsatzgebiet abgestimmt, als die zweckentfremdete Saugroboter-App von ECOVACS.

Ehe wir dem Navimow i105E eine ausgesprochene Kaufempfehlung mit auf den Weg geben können, wollen zwar noch einige Monate verstreichen, der erste Eindruck fällt jedoch fast durchweg positiv aus.