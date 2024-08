George Clooney und Brad Pitt nächsten Monat gemeinsam auf Apple TV+

In der Action-Komödie „Wolfs“ stehen Brad Pitt und George Clooney erstmals seit 16 Jahren wieder gemeinsam vor der Kamera. Damals waren die beiden Filmstars in der Komödie „Burn After Reading“ zu sehen.

Bei „Wolfs“ handelt es sich um einen weiteren mit Starbesetzung produzierten Film für Apple TV+, der ursprünglich vor seinem Streaming-Start umfassend in den Kinos zu sehen sein sollte. Die Ankündigung eines landesweiten Kinostarts hat Apple inzwischen aber ein Stück weit zurückgenommen. In einer neu veröffentlichten Presserklärung ist nur noch von einem begrenzten Kinostart die Rede. Dafür steht mit dem 27. September jetzt aber der Starttermin auf Apple TV+ fest.

Premiere auf den Filmfestspielen in Venedig

Seine Premiere soll „Wolfs“ noch in diesem Monat im Rahmen der am 28. August beginnenden Internationalen Filmfestspiele von Venedig feiern. Der Kinostart folgt dann am 20. September, eine Woche vor dem Start des Films auf Apple TV+. Ein separater Starttermin für eine Kaufversion scheint, anders als bei vergleichbaren Filmstarts von Apple, nicht vorgesehen.

Brad Pitt und George Clooney übernehmen in „Wolfs“ die Rollen von zwei rivalisierenden „Ausputzern“, die normalerweise als „einsame Wölfe“ unterwegs sind, nun aber gemeinsam dabei unterstützen sollen, einen Fehltritt einer New Yorker Staatsanwältin zu vertuschen. Die Kombination von Elementen aus Komödie, Action und Drama macht die Produktion Apple zufolge zu einem äußerst unterhaltsamen Film. Neben Pitt und Clooney sind in „Wolfs“ auch Filmgrößen wie Amy Ryan, Austin Abrams, Poorna Jagannathan, Richard Kind und Zlatko Burić zu sehen. Für die Regie zeichnet Jon Watts verantwortlich.

Der oben eingebettete offizielle Trailer wurde bereits im Mai von Apple veröffentlicht und soll mit gut zweieinhalb Minuten Länge Lust auf die neue Gemeinschaftsproduktion von Clooney und Pitt machen.