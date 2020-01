Nanoleaf kündigt neue LED-Panels und Schalter an

Die mit HomeKit kompatiblen LED-Panels von Nanoleaf haben wir hier schon mehrfach ausführlich vorgestellt. Das etwas ältere, dreieckige Nanoleaf Aurora bekommt ihr mittlerweile teils auch schon günstig im Baumarkt, die quadratischen Lichtfelder Nanoleaf Canvas sind seit gut einem Jahr im Handel. Mit den Nanoleaf Learning Series will der Hersteller seine Beleuchtungssysteme nun „noch smarter machen“. Zudem kündigt Nanoleaf mit den Unified Lighting Panels neue LED-Felder an, die sich dank unterschiedlicher Formen noch flexibler verwenden lassen.

Nanoleaf Learning Series

Mit den Nanoleaf Learning Series will der Hersteller sein Angebot zu einem vollständigen Beleuchtungssystem ausbauen. Mit Zubehör wie Lichtschaltern, Glühbirnen, Druckknöpfen und Gateways will Nanoleaf offenbar in Konkurrenz zu etablierten Gesamtlösungen wie Philips Hue treten und verspricht besonderen Benutzerkomfort:

Durch eine Mischung aus intelligentem Lernen sowie Bewegungs- und Lichtsensoren passen sich die Produkte der Nanoleaf Learning Series täglich an die Bewegungen und Gewohnheiten des Verbrauchers an und schaffen so ein individualisiertes Lichterlebnis der besonderen Art.

Nanoleaf Unified Light Panels

Die Unified Light Panels sollen in diesem Jahr den Start für eine neue Lichtserie markieren, bei der sich LED-Panels unterschiedlicher Formen miteinander kombinieren lassen – bei den bisherigen Nanoleaf-Lösungen ist dies ja nicht der Fall. Zunächst will der Hersteller die neuen, wabenförmigen Nanoleaf Unified Hexagons auf den Markt bringen, bis 2021 sollen dann weitere Formen folgen. Zudem verspricht Nanoleaf mit der neuen Serie ein optimiertes Befestigungssystem, das Beschädigungen der Wand ausschließt.

Nanoleaf Unified Hexagons werden die ersten Lichtpanels der Unified Light Panel Linie sein. Die sechs Seiten des Hexagons bieten eine noch größere Spielfläche, um eigene Lieblingsdesigns zu erstellen. Von abstrakten geometrischen Layouts bis hin zu den eigenen Lieblingsfiguren aus Büchern und TV – durch die neue Kopplungsfunktion von verschiedenen Panel-Formen sind der eigenen Kreativität keine Grenzen gesetzt.

