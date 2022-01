Immer mehr App-Anbieter kämpfen mit iCloud-Fehlern

App-Entwickler, die ihre Anwendungen über den App Store anbieten, dürfen Apples iCloud zum Speichern von Dokumenten und zum Abgleich von App-Inhalten über mehrere Geräte hinweg nutzen. Ein für alle Beteiligten vorteilhaftes Arrangement, vorausgesetzt natürlich Apples Infrastruktur arbeitet zuverlässig und hat nicht mit einer ganzen Reihe voll lang anhaltender Fehler zu kämpfen.

So pissed off with Apple’s iCloud today. Wasted almost an entire day to it throwing up 503 errors. My backup Apple ID is fine, so it seems like my main ID has been rate-limited for some reason. Bloody infuriating. So much for “it just works”. *fume*

— Craig Grannell (@CraigGrannell) January 19, 2022