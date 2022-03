Apple Studio Display unterstützt automatische Rotation

Auch der Folgemodus „Center Stage“ wird im Hochformat unterstützt, die Lautsprecher passen ihre Audioausgabe jedoch nicht gesondert an die neue Ausrichtung an. Laut Snell kommt der Ton im Hochformat einfach vollständig aus der linken Seite des Displays. Der Linke Audiokanal wird von oben abgestrahlt, der rechte Kanal von unten.

Inzwischen hat der Blogger seine Beobachtungen korrigiert und bestätigt : Wird das Apple Studio Display im Uhrzeigersinn auf seine Rechte Seite gedreht, wechselt macOS in eine Porträt-Darstellung des Desktops. Auch die Kamera macht die Drehung mit und zeigt anschließend wieder ein mit der Monitor-Ausrichtung harmonierendes Bild an, ist dann jedoch deutlich tiefer platziert.

Dies bestätigt der ehemalige Macworld-Redakteur Jason Snell, der das Vorhandensein einer Auto-Rotation noch in der vergangenen Woche verneinte. Warum der plötzliche Sinneswandel? Die automatische Rotation des Displays scheint ausschließlich einzusetzen, wenn das Apple Studio Display nach rechts, also im Uhrzeigersinn gedreht wird. Snell hatte den Monitor initial auf seinen linken Rahmen gedreht und keine Änderungen bemerkt.

