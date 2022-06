Nach US-Abtreibungsverboten: Apple zahlt Reisekosten

Die Entscheidung des US-Verfassungsgerichtess, das historische Urteil „Roe v. Wade“ von 1973 zu kippen und damit den verfassungsrechtlichen Schutz von Schwangerschaftsabbrüchen aufzuheben, hat bereits in der Nacht nach dem 24. Juni für das Einsetzen zahlreicher regionaler Abtreibungsverbote in den Vereinigten Staaten gesorgt.

Verantwortlich dafür waren sogenannte „trigger laws“, schon beschlossene Gesetze, die nach der Aufhebung des fast 50 Jahre alten „Roe v. Wade“-Urteils umgehend zu geltendem Recht wurden.

Mehrere der konservativ regierten US-Bundesstaaten hatten sich hier mit eigenen „trigger laws“ teils schon mehrere Jahre vor dem aktuellen Supreme-Court-Urteil entsprechend vorbereitet und gehen nun aktiv gegen Anbieter von Schwangerschaftsabbrüchen vor. Darunter Arkansas, Kentucky, Missouri, Oklahoma, South Dakota und Wisconsin. In Wisconsin etwa greift nach der Abschaffung des verfassungsmäßig verbrieften Rechts auf einen Schwangerschaftsabbruch jetzt wieder ein Gesetz von 1849, das den medizinischen Eingriff auf Ebene des Bundesstaates unter Strafe stellt.

Da die regionale Gesetzgebung zum Thema stark unterschiedlich ausfällt, gibt es in den Vereinigten Staaten nun sowohl Bundesstaaten in denen Hilfe suchende Frauen nach wie vor Unterstützung erfahren, als auch solche, die Schwangerschaftsabbrüche nicht mal im Fall von schweren Vergewaltigungen, bei Minderjährigen, bei Missbrauchs- und Inzestfällen oder bei gesundheitlicher Beeinträchtigung der Mutter in Erwägung ziehen wollen.

Apple hat auf die stark zerklüftete Rechtslage nun mit einer Ausgestreckten Hand in Richtung der eigenen Belegschaft reagiert. Wie das Unternehmen gegenüber dem US-Nachrichtensender CNBC zu Protokoll gegeben hat, wird man medizinische Eingriffe die im Heimat-Bundesstaat betroffener Mitarbeiterinnen nicht angeboten werden, durch die Übernahme von Reisekosten in andere Bundesstaaten möglich machen. Dazu erklärt eine Apple-Sprecherin:

As we’ve said before, we support our employees’ rights to make their own decisions regarding their reproductive health. For more than a decade, Apple’s comprehensive benefits have allowed our employees to travel out-of-state for medical care if it is unavailable in their home state.