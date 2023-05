Nach sieben Jahren: Gestimer 2 startet im Mac App Store

Lässt man den Timer los, kann dieser zur besseren Unterscheidung noch mit einer kurzen Beschreibung versehen werden und startet nach dem Druck auf die Eingabetaste. Auf Wunsch zeigen laufende Timer ihre noch verbleibende Restzeit mit einem kleinen Fortschrittsbalken direkt in der Menüleiste an.

Im Kern handelt es sich auch bei Gestimer 2 um nicht viel mehr als einen schnellen Timer, der mit dem Mauszeiger gestellt werden kann. Die funktionale Applikation lebt in der Mac-Menüleiste und wartet dort mit einem kleinen Sanduhr-Icon auf ihren Einsatz. Wer sich nun einen Timer für die Pizza im Ofen, den ziehenden Schwarztee oder die geplante Yoga-Einheit stellen möchte, der klickt auf das Menüleisten-Symbol und zieht den Mauszeiger dann so weit nach unten, bis die voreingestellte Zeit mit der gewünschten Timer-Dauer übereinstimmt.

